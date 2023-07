Africa Motors, filiale du Groupe Auto Hall, vient d’annoncer officiellement l’arrivée du SUV premium 100% électrique, le SERES 5. Selon M. Abdellah El Mouadden, DG d’Africa Motors, la marque SERES est la première marque automobile 100% électrique introduite en 2021 au Maroc : « En 2022, le modèle SERES 3 a eu un retour très positif de la part des clients marocains qui nous ont fait l’honneur de faire confiance à cette marque et qui ont profité du plaisir de la conduite et de l’intérêt économique d’exploitation. Notre ambition avec l’élargissement de la gamme en lançant le nouveau modèle SERES 5 est de renforcer notre position de leader sur le marché des voitures 100% électriques », a-t-il dit.

Pour sa part, M. Zhang Xingyan DG de SERES Group, explique que le lancement de la SERES 5 est une avancée majeure pour SERES Group afin de faire évoluer sa marque et ses produits au Maroc : « Avec les avantages de SERES en matière de technologie, de fabrication, et qualité de produits ainsi que la riche expérience et la force de la société Africa Motors dans le domaine automobile, je suis convaincu que nous dirigerons sûrement la transformation de l’énergie automobile et réaliserons une nouvelle percée stratégique par des efforts conjoints des deux parties ».

Née à la Silicon Valley aux États-Unis, SERES est une marque chinoise de véhicules à énergie renouvelable. Elle s’est imposée en tant que nouvelle force dans le domaine des voitures électriques. Avec pour slogan « Nouveau rêve, nouvelle voiture électrique », le véhicule a officiellement été lancée le 10 avril 2019 par SERES Liang Jiang Intelligent Factory à Chongqing, en Chine.

Le 19 avril 2021, SERES et Huawei ont conjointement lancé le nouvel Écoproduit, la SERES 5 Huawei Smart Sélection, lors du Salon de l’automobile de Shanghai. Le 20 avril, la version SERES 5 Huawei Smart Selection a officiellement investi le magasin-phare de Huawei et, depuis, elle est vendue via le réseau de distribution national de Huawei.

Dans le cadre du Salon de l’automobile de Bruxelles qui s’est déroulé du 14 au 22 Janvier 2023, SERES a annoncé le lancement officiel du SERES 5, un SUV Premium qui permettra à la marque de tisser sa toile en Europe et en Afrique.

SERES 5 est équipé de 18 fonctions d’aide à la conduite, une batterie de grande capacité pour une autonomie qui dépasse les 500 km, un toit panoramique de luxe de 85 pouces, une fonction V2L qui permet d’apporter de la puissance à de nombreux appareils de voyage tels que les cuisinières à induction et les cafetières ainsi que la fonction V2V qui servira à charger d’autres voitures électriques en urgence.

SERES 5 est un SUV coupé sport premium en version 2WD et 4WD a design de style voiture familiale avec une belle signature lumineuse et des lignes fluides qui lui procurent un très faible coefficient de résistance à l’air.

H.Z

Partagez cet article :