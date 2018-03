PARTAGER Auto Expo voit les choses en grand pour sa 11ème édition

Auto Expo, salon de l’automobile par excellence au Maroc, tient bientôt sa 11ème édition, prévue du 10 au 22 avril prochain. 50 exposants représentant 33 marques auto et 13 marques moto seront de la partie. En tout, ce sont quelque 400 modèles qui seront exposés. Plus de 200.000 visiteurs sont attendus. Toutes les marques exposeront leurs derniers modèles et leurs récentes innovations technologiques. Au menu aussi, des tables rondes thématiques qui seront organisées et dont les conclusions alimenteront la feuille de route 2017-2020 de l’AIVAM, explique son président Adil Bennani, faisant savoir que parmi ces thématiques, figurent l’avenir de la voiture électrique ou hybride, la fiscalité du secteur, la contrefaçon des pièces de rechange et la sécurité, le marché de l’occasion et de la vétusté du parc, et la dématérialisation des procédures d’homologation et d’immatriculation, entre autres.

Initiée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), cette manifestation biennale se déroulera pour la première fois dans la zone de l’ancien aéroport Casa Anfa, et rassemblera stands de banques et de sociétés de financement et d’assurance. Ce nouveau site permettra l’accroissement de l’emprise globale d’Auto Expo qui passe de 50.000m² en 2016 à 80.000m² cette année.

D’après Adil Bennani, l’édition 2018 d’Auto Expo, très attendue par les distributeurs et les acheteurs, ne manquera pas de dynamiser l’activité du secteur notamment après la progression des ventes en 2017 (168.593 de voitures neuves vendues soit +3,3% par rapport à 2016). Et de conclure qu’après le succès indéniable des éditions précédentes, « ce salon, véritable plateforme d’expositions, de rencontres et de démonstrations et de ventes, est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels et surtout pour tous ceux qui saisissent cette opportunité pour choisir leur véhicule, et profiter des nombreuses promotions et conditions de crédit et d’assurance offertes par les distributeurs et les organismes financiers ».

Les organisateurs ont promis que des efforts ont été déployés pour faire de cette édition une véritable messe de la voiture à la marocaine… Rendez-vous donc le 12 avril prochain.

H.Z