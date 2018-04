PARTAGER Auto Expo 2018 : Les Volvos du Salon…

Pour la 11ème édition du salon Auto Expo, Volvo Cars Maroc, représenté par Scandinavian Auto Maroc, a décidé de faire les choses en grand pour faire connaitre ses différents modèles. Ainsi, c’est un stand de 584m2 (numéro E1) qui sera réservé à l’exposition de pas moins de 12 voitures de la marque.

La XC40

Modèle phare de la marque, la Volvo XC40 a remporté le titre très prestigieux de Voiture européenne de l’année 2018 lors de la dernière édition du salon de Genève de l’automobile. La XC40 s’était auparavant adjugée plusieurs autres récompenses, dont celle de Car of the Year, décernée par le célèbre magazine automobile britannique « What Car? ». Il s’agit du premier modèle de la marque a bénéficier de la toute nouvelle plateforme CMA (Compact Modular Architecture) de Volvo Cars, qui commencera bientôt à équiper les futurs modèles de la gamme 40, en particulier les véhicules 100% électriques.

La S90 dans sa nouvelle finition R-Design

Décliné en finition R-Design, la Volvo S90 reçoit désormais une suspension plus raffermie qui est directement héritée du châssis sport. La berline bénéficie aussi de l’abaissement de sa garde au sol et d’un réglage encore plus précis de la direction.