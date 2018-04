PARTAGER Auto Expo 2018 : Volkswagen Arteon, la berline cinq portes haut de gamme

Véhicule au design très spacieux, hyperconnecté, efficient et doté de systèmes d’aide à la conduite de nouvelle génération ainsi que de moteurs puissants, l’Arteon inaugure la nouvelle ligne de design de Volkswagen. Elle est présente en 4 versions : Advance, Business, Elégance et R-Line. Elle est munie de motorisations 2.0 TDI d’une puissance de 150 cv DSG et 2.0 TDI d’une puissance de 177 cv DSG. Ses principaux équipements de série sont le capot moteur actif, un frein anti-multicollision, allumage auto des feux avec capteur pluie, pneu air stop et jantes alu allant de 17’’ à 19’’ selon la version. Pour un meilleur confort, le système de climatisation du véhicule «Air care climatronic» est accompagné d’un filtre-allergène. L’Arteon est dotée de technologies tendances comme son Active info display, le front assist et side assist, le système ACC jusqu’à 160Km/h, un affichage tête haute et une radio «Discover Media» avec navigation Maroc, en plus de l’App Connect et Volkswagen Media Control. Avec le lancement de l’Arteon, sa nouvelle berline cinq portes haut de gamme, Volkswagen annonce clairement la couleur. «La marque entame à l’international un changement de positionnement. L’image de la marque, qui a toujours été très forte et très appréciée des consommateurs, passe aujourd’hui à un stade supérieur. La marque, qui opérait au top des marques généralistes, se positionne dorénavant en entrée des marques premium. Les prémisses de cette nouvelle stratégie de marque a démarré l’année dernière avec le lancement du nouveau Tiguan et se confirme cette année avec l’Arteon dans un premier temps et d’autres nouveautés dans un second temps», explique Zineb Oukacha, directrice Marketing et Communication de Volkswagen Maroc.

LNT