Auto Expo 2018 : Le stand Smeia au top

Pour la 11ème édition, comme d’ailleurs les précédentes, le Groupe Smeia, représentant exclusif au Maroc des marques BMW, Land Rover, Mini et Jaguar, se distingue par un stand Premium parfaitement soigné. Il ne passera certainement pas inaperçu. Tant mieux pour les visiteurs du salon, les fans des marques BMW, Mini, Land Rover et Jaguar, et aussi pour les passionnés des puissantes motorisations, des High-Tech et autres designs inédits…Sur une superficie de 1400 m2, le stand Smeia comprend 22 modèles de voitures BMW, six modèles Mini et 20 motos BMW. Sur les lieux, on trouve des véhicules de rêve tel le nouveau M, avec son V8 développant 600 ch. Par la même occasion et dans le cadre des ‘‘Séries Spéciales Club’’, Smeia propose des version suréquipées avec des avantages clients allant jusqu’à 100 000 Dhs. Au menu aussi, on trouve le BMW Flex, qui se veut une offre de financement sur mesure.

Pas moins de 40 conseillers commerciaux sont mobilisés pour ces 14 jours d’expositions. Le stand comprend également un espace Mezanine de 200 m2 réservé aux clients VIP. A travers ce stand, le groupe Smeia souhaite être à l’image des marques qu’il représente, et offrir par la même occasion aux visiteurs marocains les dernières innovations marquantes du monde automobile.

Les stars BMW du Salon

BMW X2 : La toute première

Dotée d’une allure particulièrement athlétique, elle marie la robustesse des modèles BMW X avec la sportivité racée des coupés, comme le soulignent la forme presque angulaire de ses passages de roues, le caractère affirmé de ses sorties d’échappement et de ses jupes latérales ou encore l’élégance de sa ligne de toit, la fluidité de sa silhouette ainsi que le design affiné des vitres. La BMW X2 reste en toute circonstance fidèle à sa nature profonde. Unique en son genre par bien des aspects, elle se distingue de la masse avec élégance. Également disponibles pour la toute première fois, les variantes M Sport X et M Sport expriment différentes facettes du caractère singulier de la BMW X2. Deux caractéristiques attirent l’œil au premier regard : la célèbre double grille de calandre trapézoïdale signée BMW est retournée sur la BMW X2, s’élargissant désormais vers le bas. La nouvelle X2 est le tout premier modèle moderne à adopter cette forme. Par ailleurs, l’ADN sportif de la X2 prend corps dans les moteurs BMW TwinTurbo qui confèrent aux nouveaux modèles la dynamique de conduite caractéristique de la marque. Trois versions sont proposées pour le lancement sur le marché : la BMW X2 sDrive18d qui développe 150 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 4,5 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte : 120 g/km), la BMW X2 xDrive20d qui développe 190 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 4,6 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte : 121 – 126 g/km) et la BMW X2 xDrive25d qui développe 231 ch (consommation de carburant en cycle mixte : 5,1 l/100 km; émissions de CO2 en cycle mixte : 133 – 139 g/km). Les trois variantes diesel sont dotées de série d’une boîte Steptronic à 8 rapports. Au salon, 3 niveaux de finitions sont disponibles : Avantage, Pack M & M SPORT X.

BMW X4 : Deuxième Mondiale



A noter qu’après seulement quatre ans de carrière, le BMW X4 laisse place à une nouvelle génération. Plus grand, plus spacieux et mieux équipé, le nouveau X4 évolue sur de nombreux points. Ses armes : sportivité et design expressif. Idem pour l’ambiance intérieure qui allie modernité et qualité soignée. Deux motorisations sont disponibles au lancement : 20d xDrive 4 Cylindres en ligne 190 Ch DIN et la M40i xDrive 6 Cylindres en ligne 353 Ch DIN. Le nouveau X4 sera disponible cet été dans les showrooms Smeia. Pour rappel, ce sont 200 000 BMW X4 de première génération qui ont été vendus à travers le monde.

L’hybride BMW arrive…

La technologie BMW eDrive comprend des composants hybrides rechargeables ultramodernes et contribue de manière substantielle à la baisse de la consommation et des émissions. Disponible sur le salon, Smeia propose la série 5, version 530e, d’une puissance cumulée de 252 Ch 4 Cylindres essence. La vitesse maximale atteint 235 Km/h. La consommation est de 1.9 l/100km et l’autonomie électrique est de 50 km. Au menu également, la série 7, version 740 Le, soit une puissance cumulée de 326 Ch 4 Cylindres essence, pour une vitesse maximum de 250 Km/h. L’autonomie électrique est de 48 km et la consommation moyenne s’élève à 2,1L/100 km. Les prix de ces deux hybrides démarrent à 500 000 Dhs.

E PACE, le premier SUV compact de Jaguar

Ce petit frère de la F-Type offre une combinaison alliant élégance, agilité et conduite dynamique. Avec son capot sculpté et son train arrière musclé, la nouvelle Jaguar E PACE est un SUV dynamique et agile dont les lignes rappellent celles d’un coupé. L’habitacle moderne est résolument signé Jaguar avec les meilleures capacités de rangement de sa catégorie. Il se distingue également par des technologies de pointe d’info-divertissement et de conduite. Le nouveau SUV compact E PACE ne peut être que le fruit de l’imagination de Jaguar. ‘‘La Jaguar E PACE a une allure indéniablement sportive, avec sa calandre à grille alvéolée encadrée par des phares à LED épurés. La ligne dynamique du toit se fond harmonieusement dans un becquet posé sur une lunette arrière très inclinée afin de donner à la E PACE un profil unique. La nuit, les feux arrière à LED forment une signature vraiment unique’’, dit-on auprès du constructeur britannique. Le modèle est de la partie au salon de Casablanca.

L’électrique BMW aussi…

Au salon de Casablanca, Smeia expose deux superbes modèles issus de la très haute ingénierie allemande de la maison BMW. Il s’agit de la i8 et la i3s. Pour la première, elle développe une puissance cumulée de 374 Ch 3 Cylindres essence, pour une vitesse maximal de 250 km/h. La i3s, elle, développe 170 ch. L’autonomie éléctrique réelle est de 200 km. La vitesse maximum est de 330 km/h avec Rex.

Range Rover Evoque Black Line

A l’occasion de l’Auto Expo 2018, Land Rover lance une édition spéciale puissante et suréquipée de son best-seller l’Evoque au prix de 479.000 DH, avec 5 ans de garantie, 5 ans d’entretien et 5 ans d’assistance offerts. Afin de distinguer cette édition limitée des autres finitions de l’Evoque, nous l’avons surnommée «Black Line». Ce naming fait référence aux accessoires extérieurs compris dans cette finition, à savoir ; les jantes noires 20 pouces et le toit panoramique contrasté en noir, en plus des inserts en noir brillant placés au niveau des calandres, des sorties d’air latérales ainsi que le bas du coffre. Ces accessoires sont compris dans le «Black Pack». Cette édition limitée comprend les équipements suivants : boite automatique 9 rapports, rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement avec fonction de mémorisation et lampes d’approche, phares au xénon avec signature LED et lave-phares électriques, jantes en aluminium noires 20’’, série d’équipements «Black Pack», intérieur cuir premium, pack GPS, InControl Touch Pro avec écran tactile 10’’, toit panoramique contrasté en noir, caméra de recul, système audio Meridian 380W…Range Rover Evoque Black Line Diesel automatique HSE DYNAMIC 180 chevaux, à 479.000 Dhs.

Le nouveau XF

La XF conjugue le talent de Jaguar en matière de style et de performance. Elle offre une alliance particulièrement séduisante de design, de dynamisme et de raffinement qui en fait une voiture à la fois exaltante et efficiente. Cet équilibre est sublimé par l’emploi de technologies de pointe qui assurent de nombreuses fonctions de sécurité, de connexion et de divertissement. A l’occasion de l’Auto Expo 2018, Jaguar lance la XF Luxury Black Edition en édition limitée et suréquipée, avec boite automatique 8 rapports, jantes aluminium 19’’, Labyrinth twin 5 spoke gloss black, toit ouvrant, écran tactile 10’’, compte tours digitaux 12’’ avec affichage TFT, aide au stationnement 360°, système de navigation GPS, sièges en cuir perforé Windsor, système multimédia InControl touch Pro, sièges avants à réglage électrique 14 positions climatisés avec fonction mémoire, toit panoramique ouvrant, système audio Meridian 380W… Afin de distinguer cette édition limitée des autres finitions du XF, elle est surnommée «Luxury Black Edition». Selon le constructeur, ce naming est synonyme d’élégance et de sobriété à travers le «Black Edition», lequel fait référence à une série d’équipements et d’accessoires, compris dans cette finition sous le nom de ««Black Pack». Le vocable «Luxury» a, quant à lui, été employé afin de conserver le positionnement premium du Jaguar XF. Jaguar XF Luxury Black édition diesel automatique est proposée à 479 000 Dhs.