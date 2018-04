PARTAGER Auto Expo 2018 : Une semaine d’exception de Maserati

Après Fès et Marrakech, les modèles emblématiques de Maserati se rendent dans une autre ville impériale, Rabat, pour une rencontre exceptionnelle avec les passionnés de la marque, et ceux qui attendent de pouvoir côtoyer et essayer une automobile dont l’ADN est pétrie de cette Italie, à la fois sportive, élégante et luxueuse.

La gamme sera présentée, de l’imposante et emblématique Quattroporte à l’élégant Levante en passant par la très sportive Ghibli. Le Maserati Tour continue donc, rencontrant un succès auprès des amateurs, et des néophytes, qui viennent nombreux approcher, dé-couvrir et vivre l’expérience Maserati.

Les test-drive, sur réservation, sont très cou-rus et nul doute que ce sera le cas également auprès des Rbatis qui comptent des fans de la marque, à laquelle ils s’identifient volontiers. Cette initiative unique fera dé-couvrir les modèles de la marque au Trident, ainsi que l’esprit de Maserati qui re-pose sur le triptyque élégance, luxe et sportivité. Le Maserati Tour se tiendra à l’hôtel The View à Hay Riad- Rabat du 16 au 22 avril 2018.

HZ