Auto Expo 2018 : La Polo, sixième génération

Avec plus de 14 millions d’exemplaires vendus dans le monde à ce jour (16,5 millions en comptant les déclinaisons), la Polo est l’un des modèles les plus prisés sur son segment. Avec une habitabilité optimisée par la plateforme MQB, la Polo est plus longue et plus basse que sa devancière à l’extérieur, mais plus spacieuse à l’intérieur : longueur 4 053 mm (+81 mm), empattement 2 548 mm (+92 mm), volume du coffre 351 l (+71 l). Grâce à la plateforme MQB, la Polo fait désormais référence dans sa catégorie : des équipements tels que le freinage anti- multicollision ou l’ESP se trouvent habituellement sur les segments supérieurs.

La Polo impressionne aussi par son design charismatique et chargé d’émotions : le nouvel extérieur se démarque par un dynamisme expressif avec un visage masculin. Les finitions Trendline, Confortline, et Premium constituent une gamme de versions très large. En confirmant sa nouvelle orientation stratégique en positionnant la marque dans l’environnement Premium, la nouvelle Polo démarrera à un prix de 170.900 Dhs pour la version Trendline. Pour 16.000 Dhs de plus, la version Confortline est proposée à un prix de 186.000 Dhs. La finition toute option sera disponible à un prix de 200.000 Dhs.