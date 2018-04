PARTAGER Auto Expo 2018 : Nissan présente sa vision de la mobilité intelligente

Durant cette édition de l’AUTO EXPO 2018, Nissan va dévoiler des prototypes et des véhicules passionnants, offrant aux clients un aperçu de ses dernières innovations. Le thème du stand Nissan s’articulera autour de « Nissan Intelligent Mobility » qui est la vision du futur de Nissan qui définira la manière dont les voitures seront alimentées, conduites et intégrées dans la société. Kalyana Sivagnanam, Président de Nissan Moyen-Orient et Vice-Président Régional Marketing et Ventes pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Inde, a déclaré: «L’objectif de Nissan Intelligent Mobility est de rendre la conduite plus sûre, plus intelligente et plus plaisante afin de surmonter des défis d’ordre mondial tels que le changement climatique, la congestion routière et les accidents de la route. Le Nissan BladeGlider incarne parfaitement ces concepts en combinant zéro émission, haute performance et un design sportif et révolutionnaire. Nous sommes impatients d’accueillir les visiteurs sur notre stand, où ils pourront découvrir les véhicules et les prototypes qui façonnent l’industrie. »

Nissan a toujours été un acteur dominant sur le marché des véhicules électriques, grâce à la Nissan LEAF, la voiture électrique la plus vendue au monde, avec près de 300 000 modèles en circulation. Ce statut a été étayé par sa deuxième génération qui a établi de nouvelles normes sur le marché des voitures électriques, un marché en pleine expansion. La société a également prouvé que les véhicules électriques pouvaient être adaptés à toutes les exigences, comme l’a montré le lancement de Nissan IMx KURO, un crossover électrique doté de la technologie novatrice Brain-to-Vehicle (B2V) de Nissan. De l’autre extrémité du spectre se trouve sa voiture de Formule E qui a été décrite comme un oiseau supersonique propulsé par un moteur électrique. Faisant ses débuts au Maroc, La Nissan BladeGlider est un prototype de véhicule électrique de haute performance avec un design sportif révolutionnaire.

LNT