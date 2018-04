PARTAGER AUTO EXPO 2018, l’automobile sublimée

Auto Expo 2018, la grand-messe de l’automobile au Maroc, a ouvert officiellement ses portes le mardi 10 avril et cette manifestation, biannuelle, durera jusqu’au 22 du mois courant.

Une occasion (pour du neuf, sic !) que l’ensemble des distributeurs de véhicules attend avec détermination et ambition, alors que le marché de l’automobile a enregistré une progression moindre depuis le départ de l’année en cours comparativement à l’année 2017.

Inauguré par le chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani, qu’accompagnait le ministre délégué en charge du Transport et de la Logistique, M. Najib Boulif, cet événement est le lieu privilégié de toutes les affaires, tant pour les concessionnaires que pour les acheteurs qui, tous les deux ans, espèrent acquérir la voiture de leur choix aux meilleurs prix et conditions.

Bien évidemment, les grands concessionnaires sont tous présents, qui proposent des premiums, mais également les citadines, les cross-over et toutes les autres (voire des motos) dans des stands qui rivalisent de qualité et d’optimisation des espaces.

Les banques et les organismes de financement à crédit sont également au rendez-vous, d’abord le Groupe AWB qui, avec ses filiales, (Wafa Assurance, Wafasalaf, Bank Assafa, Wafa LLD et Wafabail), veut marquer fortement sa présence, lui qui assume la position de sponsor officiel de ce salon.

Auto Expo traduit d’ailleurs parfaitement la richesse et l’exhaustivité de l’offre automobile dans notre pays, « ouvert » à toutes les marques, des plus prestigieuses aux plus populaires, BMW, Range Rover, Audi, Jaguar, Ford, Porsche, Honda, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault, Dacia, Fiat, Seat, Skoda, sans oublier les autres japonaises et coréennes, etc.

Toutes sont « au taquet » pour attirer le chaland.

Mais, pour cette année, deux nouveautés au moins, sont à signaler.

D’abord la présence de plus en plus marquée des véhicules hybrides, (le tout électrique n’est pas encore programmé chez nous, faute d’équipements en bornes de recharge), qui représentent, incontestablement l’avenir du marché, à la fois pour des raisons écologiques, économiques, environnementales, mais aussi parce que dès 2020, les constructeurs européens seront obligatoirement soumis à une directive de l’UE imposant des moteurs hybrides rechargeables et électriques au dépend des moteurs à explosion, qui utilisent des carburants fossiles, (essence, gazole).

Un argument supplémentaire est également susceptible d’attirer la clientèle, celui de la défiscalisation qui bénéficie aux voitures hybrides commercialisées au Maroc, exit donc la fameuse vignette qui, pour les grosses motorisations, représente un débours conséquent pour les éventuels acheteurs.

La seconde nouveauté est l’arrivée des produits alternatifs de financement, grâce à la présence sur le marché bancaire et du crédit à la consommation, des filiales dédiées à la « finance islamique ».

Bank Assafa, du Groupe AWB, et Umnia Bank, du CIH, sont notamment présentes pour offrir des formules « halal », validées par le Conseil Supérieur des Oulémas et Bank Al-Maghrib.

Il faudra néanmoins attendre la fin de l’Auto Expo 2018 pour savoir si la demande aura été aussi forte que l’espèrent les partisans des financements alternatifs, alors que les formules « classiques », qui mettent souvent l’accent sur la gratuité du crédit, ont plusieurs longueurs d’avance sur leurs nouveaux compétiteurs !

Enfin, ce happening qui attire des dizaines de milliers de visiteurs à chaque édition, sera également le lieu de la prévention et de la sensibilisation des automobilistes (et des piétons) à l’impérieuse nécessité de respecter les règles éditées par le Code de la Route, mais aussi de la mise en garde contre les méfaits de la contrefaçon et de l’informel, lesquels causent trop souvent des dégâts irréparables en termes de vies humaines.

Alors, en famille ou non, les visiteurs se presseront nombreux, qui pour acheter, qui pour rêver, qui pour se promener, qui pour projeter une acquisition prochaine, sachant que vendeurs comme clients savent pertinemment que le salon Auto Expo est le lieu des rabais significatifs et des offres promotionnelles par excellence.

Les concessionnaires y font des efforts et les clients des affaires !

Fahd YATA