PARTAGER Auto Expo 2018 : KODIAQ, le premier SUV signé Skoda

Pour Bernhard Maier, PDG de Škoda représenté au Maroc par la CAC : ‘‘Avec notre premier grand SUV, nous partons à la conquête d’un segment inédit pour la marque, et de ce fait à de nouveaux types de clients.

Le benjamin de la gamme est vraiment aussi fort qu’un ours : il renforce encore l’attrait de la marque par son concept et son design saisissant. De plus, il est le premier véhicule Škoda à pouvoir être toujours connecté, offrant ainsi plus de confort, de sécurité et plus d’informations en temps réel. Le Škoda KODIAQ inaugure pour la marque le coup d’envoi d’une vaste campagne de lancement de SUV’’. Ce modèle est équipé d’un moteur diesel 2.0 TDI 150 ch 4×4 ainsi que d’une de boîte de vitesses automatique à sept rapports. L’espace intérieur est typique de Škoda. Bien que le KODIAQ ne dépasse l’OCTAVIA que de 38 mm en longueur, son intérieur est bien plus vaste que la moyenne des SUV.

Obtenir une telle habitabilité à partir des dimensions extérieures constitue en soi une remarquable prouesse technique. De fait, l’intérieur affiche une longueur de 1 793 mm, une largeur aux coudes de 1 527 mm à l’avant et de 1 510 mm à l’arrière. Une garde au toit de 1 020 mm à l’avant et de 1 015 mm à l’arrière ainsi qu’un dégagement aux jambes de 104 mm à l’arrière. Le prix de ce SUV typiquement Skoda est commercialisé à partir 300 000 Dhs.

HZ