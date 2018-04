PARTAGER Auto Expo 2018 : Hyundai i20, une silhouette plus raffinée…

Le représentant de la marque Hyundai au Maroc, Global Engiens, lance sur le mar-ché marocain un véhicule au coup de crayon soigné, la nouvelle i20. Dessinée à Rus-selsheim, en Allemagne, son design a été inspiré du nouveau langage stylistique de Hyundai Motors, FluidicSculpture 2.0, faisant appel à des lignes élégantes, une sil-houette raffinée et à la nouvelle calandre hexagonale «cascading grille». La i20 Nouvelle Génération est proposée au choix avec deux moteurs essence Hyundai ‘Kappa’. Ces motorisations éprouvées ont été optimisées à différents niveaux afin d’offrir un agrément renforcé favorisant ainsi l’utilisation dynamique au quotidien et une consommation maitrisée.

Le moteur KAPPA 1.2 MPi d’une puissance de 84CH, et une vitesse maximale de170km/h est couplé à une boîte de vitesses à 6 rapports testée intensivement afin de garantir un meilleur ressenti, une souplesse et un silence renforcé lors des changements de vitesses. Le moteur KAPPA 1.4 MPi d’une puis-sance supérieure de 100CH, et une vitesse maximale de 184km/h est quant à lui couplé à une boîte de vitesses automatique à 4 rapports. La Nouvelle Hyundai i20 est disponible en 3 versions: Attractive, Attractive BVA et Inventive et se décline en 7 coloris extérieurs très séduisants. Son prix démarre à partir de 139 000 Dhs TTC.

HZ