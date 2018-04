PARTAGER Auto Expo 2018 : La gamme Panamera s’enrichit d’un nouveau V6

Porsche dévoile les dernières nouveautés de la gamme Panamera : un moteur V6 essence turbo de 330 ch, des variantes de la berline à propulsion et à transmission intégrale ainsi qu’un modèle Executive doté d’un empattement allongé. Avec le nouveau V6 turbo, la gamme de motorisation de la nouvelle référence du segment des berlines quatre portes s’enrichit d’un moteur qui brille par son efficience et son agilité. Par rapport au moteur équivalent de la génération précédente de la Panamera, le nouveau V6 gagne 20 ch de puissance tout en affichant une réduction de sa consommation pouvant atteindre 1,0 l/100 km. Avec les nouvelles versions Panamera et Panamera 4, Porsche redéfinit son offre de berlines de luxe d’entrée de gamme.

Quant aux modèles Executive, ils se distinguent par leur empattement allongé de 150 mm et leur riche dotation en équipements. Ces variantes de la berline Porsche, conçues pour une conduite avec chauffeur, sont proposées en transmission intégrale avec les modèles Panamera 4 Executive (330 ch), Panamera 4 E-Hybrid Executive (462 ch), Panamera 4S Executive (440 ch) et Panamera Turbo Executive (550 ch).

Les nouvelles Porsche Panamera Executive bénéficient d’une dotation de série élargie, comprenant désormais un large toit panoramique, des sièges confort à réglage électrique multiple, chauffants à l’avant et à l’arrière, ainsi que le système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM) avec suspension pneumatique adaptative. Le rideau pare-soleil déroulant logé derrière les appuie-têtes à l’arrière est également disponible en série.

La dotation de série des modèles Panamera 4S Executive et Panamera Turbo Executive est encore plus étendue. Sur ces deux modèles, elle comporte notamment le système de roues arrière directrices et la fermeture assistée des portières Soft Close. Modèle le plus puissant, la Panamera Turbo Executive est également dotée de la climatisation automatique 4 zones, des phares à LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) et de l’éclairage d’ambiance.

Tous les modèles Porsche Panamera Executive peuvent être équipés en option d’une grande console centrale arrière entièrement redessinée pouvant être assortie de deux tablettes rabattables, mais aussi d’une connexion à une antenne inductive pour un smartphone supplémentaire. Par ailleurs, l’extérieur des modèles Executive peut être personnalisé au moyen d’un Pack SportDesign.

Au Maroc, les prix de cette gamme varient entre 1 150 000 et 2 350 000 Dhs.