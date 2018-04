PARTAGER Auto Expo 2018 : Le Citroën C3 Aircross, un SUV urbain

Avec le C3 Aircross, la marque aux chevrons arrive enfin sur le segment très tendance des SUV de ville. Fort d’un look décalé, d’une vaste offre de personnalisation, d’une habitabilité et d’un confort au dessus de la moyenne et de multiples équipements de confort et de sécurité, le Citroën C3 Aircross possède les arguments pour devenir le meilleur ami des familles urbaines branchées et baroudeuses. Très attendu, le successeur du C3 Picasso abandonne les attributs d’un monospace pour ceux d’un SUV urbain, le segment à la mode. Visant une clientèle branchée qui cherche une certaine originalité, le C3 Aircross se démarque également par une large offre de personnalisation de pas moins de 90 combinaisons entre les teintes de caisse, les coloris de toit et les ambiances de l’habitacle. L’autre attrait de ce C3 Aircross est la vie à bord.

L’espace ne manque pas pour 4 passagers bien à l’aise. Petit par la taille par rapport à certains concurrents, le C3 Aircross est grand à l’intérieur et son coffre est l’un des plus volumineux de la catégorie. Bien dans l’air du temps, il offre aussi et surtout un vaste programme de personnalisation avec pas moins de 90 combinaisons de couleur à l’extérieur et 5 ambiances pour l’habitacle. Un choix premium sur un produit généraliste qui va séduire les citadins pour sa vaste offre de personnalisation qui permet de se concocter un C3 Aircross sur mesure. L’importateur exclusif de la marque, Sopriam, présente ce nouveau SUV urbain par excellence au salon de l’automobile avec des mesures de financement intéressantes.

LNT