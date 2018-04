Auto-Expo 2018: AWB et ses filiales sponsors officiels du salon

Partenaire historique du Salon depuis 2010, le groupe Attijariwafa bank avec ses différentes filiales, Wafa Assurance, Wafasalaf, Wafa LLD , Wafabail, et sa banque participative Bank Assafa, s’associent pour le sponsoring de la 11 ème édition du Salon de l’Automobile Auto-Expo 2018, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui se tient du 09 au 22 avril à la Zone Casa Anfa face à la préfecture de Hay Hassani.

Evénement majeur de l’univers automobile au Maroc, à l’image des grands Salons de par le monde, le Salon Auto-expo est un espace de rencontre, de partage et de découverte, avec la mise en avant des dernières innovations en matière d’automobile et de dernières technologies embarquées.

En effet, le groupe Attijariwafa bank à travers ses différentes filiales spécialisées, propose une offre diversifiée et complète s’appuyant sur des filiales leader chacune sur sa ligne de métier, afin de répondre au mieux à tous les types de besoins tant au niveau du financement pour l’acquisition d’un véhicule que pour l’assurance.

Le groupe Attijariwafa bank se positionne ainsi en tant qu’acteur fondamental de cet événement phare du secteur automobile.

A propos de Wafa Assurance :

Filiale d’Attijariwafa bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, Wafa Assurance est leader du secteur des assurances au Maroc depuis plusieurs années déjà. Le Groupe a su placer l’innovation et la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie de développement afin de s’imposer rapidement et durablement comme un opérateur de référence.

Wafa assurance œuvre de manière continue dans le domaine de la prévention, car elle considère que la responsabilité de l’assureur ne se limite pas à indemniser en cas de sinistre mais aussi à éviter qu’il ne se produise. Dans ce sens, la compagnie aide les entreprises à réduire leurs risques en mettant à leur disposition un programme d’accompagnement personnalisé et administré par nos équipes d’ingénieurs préventeurs.

A propos de Wafasalaf :

Leader du crédit à la consommation, Wafasalaf est depuis 30 ans le leader du crédit à la consommation au Maroc. Entreprise responsable et engagée, Wafasalaf contribue au mieux vivre des ménages marocains en finançant leurs projets tout en préservant leurs capacités financières. Engagé dans une démarche responsable vis-à-vis de ses partenaires, de ses clients et de ses collaborateurs, Wafasalaf démontre au quotidien le rôle économique et social de son métier.

Au service de l’économie nationale, Wafasalaf se distingue par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante, qui vise à mettre chacun de ses collaborateurs en action.

LNT avec Cdp