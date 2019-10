PARTAGER Auto/Cosmétique: Ford Maroc lance ‘‘Ma Voiture Oriflame’’

Ford Maroc marque une nouvelle étape dans sa politique d’innovation. Scama, distributeur de Ford au Maroc, et Oriflame Maroc, filiale de la société «Oriflame Sweden», leader de la vente directe au Maroc des produits cosmétiques, ont mis en place un partenariat visant le développement des deux marques sur le marché national. Ce partenariat a pour objectif la mise en place d’un programme inédit intitulé « Ma Voiture Oriflame » qui s’intègre dans la mission de la marque Oriflame de réaliser les rêves de ses consultantes, cette fois-ci en acquérant un véhicule de la marque. Le principe de « Ma Voiture Oriflame » est simple. Les consultantes qui atteignent et maintiennent leurs objectifs de vente se verront remettre par Ford l’un des modèles suivants : Fiesta, EcoSport ou Kuga et ce, en fonction du titre atteint et de la performance de la consultante. Ce programme sera financé par Oriflame suivant les conditions et les termes du contrat signé par ces dernières. «Avec ce programme novateur, Ford s’adresse à une population de quelque 80 000, consultantes au Maroc, à travers les différents canaux d’Oriflame. C’est donc un engagement fort et la continuité d’un programme déjà mené à l’international et qui a fait ses preuves», a déclaré Abdelouahab Ennaciri, DG Délégué de Scama.