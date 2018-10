PARTAGER Australie : Cure d’amaigrissement pour le géant des services financiers « AMP »

Le géant australien des services financiers AMP a annoncé jeudi une cure d’amaigrissement après des affaires d’abus auprès de ses clients, qui ont nui à sa réputation.

Le groupe a annoncé dans un communiqué vendre ses activités dans la protection du patrimoine en Australie et Nouvelle-Zélande au bermudien Resolution Life pour 3,3 milliards de dollars australiens (2,0 milliards d’euros), et envisager de faire entrer en Bourse son activité néo-zélandaise de gestion de fortune.

L’objectif est de parvenir à « un groupe plus simple, plus concentré sur ses objectifs », mais aussi de « renforcer le bilan d’AMP et d’offrir une certaine souplesse dans la stratégie ».

La cession à Resolution Life, qui doit encore être approuvée par les autorités de régulation, devrait intervenir en 2019.

AMP a été l’une des principales cibles d’une commission d’enquête sur les abus du secteur financier, accusé de facturer aux Australiens des services et conseils jamais fournis.

Le groupe avait reconnu avoir fait de fausses déclarations au régulateur boursier (Asic) sur ce scandale qui a touché quelque 15.700 clients entre 2009 et 2016. Il a incité son directeur général et sa présidente à démission tour à tour en avril.

En juillet, la nouvelle direction intérimaire avait annoncé un audit approfondi pour revoir la structure du groupe et rétablir son image. Et en août, elle avait provisionné 290 millions de dollars australiens (180 millions d’euros) en prévision du dédommagement de ses clients.

