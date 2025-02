Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déclaré mardi que « 2025 sera une année d’ambitions et de continuité », en dépit des pressions qui ont affecté le financement des politiques publiques dans plusieurs pays. Cette déclaration a été faite lors d’une séance plénière mensuelle consacrée aux questions de politique générale à la Chambre des conseillers, portant sur les indicateurs économiques et financiers ainsi que sur le renforcement de la place du Maroc à l’international.

M. Akhannouch a mis en avant la volonté du gouvernement de consolider les résultats obtenus et de maintenir la soutenabilité des finances publiques. Il a également mentionné les mesures prises pour assurer la poursuite des grands projets, notamment en mobilisant les crédits d’investissement public, qui ont atteint près de 340 milliards de dirhams en 2024. Ces investissements devraient avoir un impact direct sur la dynamique de développement territorial et l’équité spatiale.

Le Chef du gouvernement a indiqué que l’inflation a connu une baisse progressive, passant sous la barre de 1 % en 2024 après avoir dépassé 6 % en 2022 et 2023, grâce à des mesures de subvention ciblées. Par ailleurs, la croissance économique a affiché une amélioration, atteignant 4,3 % à la fin du troisième trimestre de 2024, contre 3 % en 2023. Le secteur secondaire a enregistré une progression notable de 7,6 %, tandis que le secteur des services a également affiché de bonnes performances.

Concernant le tourisme, le nombre de visiteurs a atteint environ 17,4 millions en 2024, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2019. De plus, les recettes touristiques ont dépassé 112 milliards de dirhams, en hausse de 7,5 % par rapport à 2023. Le Chef du gouvernement a attribué ces résultats à la feuille de route touristique adoptée par le pays. L’essor du secteur touristique s’explique également par les investissements accrus dans les infrastructures hôtelières et l’amélioration des services offerts aux visiteurs.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé, atteignant 43,2 milliards de dirhams à la fin de 2024, soit une augmentation de 24,7 % par rapport à 2023. Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont également augmenté, atteignant 117,7 milliards de dirhams. Cette hausse reflète la confiance des investisseurs et de la diaspora dans l’économie nationale.

En matière de finances publiques, le déficit budgétaire a été ramené à moins de 3,9 % en 2024, poursuivant ainsi une tendance à la baisse. Le gouvernement vise une réduction à 3,5 % en 2025, avec pour objectif final de l’abaisser à 3 % en 2026.

M. Akhannouch a également mis en avant l’augmentation des ressources ordinaires, qui ont progressé de 49 milliards de dirhams en 2024, principalement grâce à une hausse des recettes fiscales. Ces revenus supplémentaires ont permis d’accroître les dépenses sociales et de financer des projets structurants pour le pays.

Consolider la résilience de l’économie

L’action du gouvernement s’inscrit dans une perspective de stabilité et de renforcement des performances économiques du pays. Selon le Chef du gouvernement, la politique de réformes engagée contribue à améliorer les finances publiques tout en consolidant la résilience de l’économie nationale.

Dans le domaine fiscal, des ajustements ont été introduits afin d’alléger la charge fiscale sur les salariés et les retraités. Une réforme a permis de relever le seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu de 30 000 à 40 000 dirhams, tout en introduisant des réductions des taux d’imposition progressifs.

Par ailleurs, le gouvernement a renforcé son soutien aux secteurs sociaux, notamment par le biais du programme de généralisation de la protection sociale et de l’amélioration de l’accès aux services de santé et d’éducation. Ces initiatives visent à réduire les inégalités et à garantir une meilleure inclusion sociale.

Sur le plan de l’infrastructure, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer la connectivité territoriale et le développement énergétique durable. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité économique du pays tout en garantissant une croissance inclusive.

Enfin, M. Akhannouch a souligné l’importance des évaluations positives des institutions internationales, qui reflètent la dynamique économique encourageante du pays. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour assurer une gouvernance efficace et renforcer les fondements de l’économie nationale. Il a réaffirmé l’engagement du Maroc à poursuivre la modernisation de ses institutions, à développer des initiatives pour favoriser un environnement des affaires attractif et à renforcer l’innovation et la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène internationale.

