L’actualité économique marocaine est souvent dominée par les annonces tonitruantes des grandes entités et entreprises nationales ou part les mises en œuvre des politiques économiques nationales, sectorielles notamment. Pourtant, et c’est désormais presque une lapalissade, les TPMEs marocaines constituent près ou plus de 90% du tissu économique du Maroc. La santé, le nombre, la taille et les perspectives de développement de la PME et de la TPE revêtent donc des enjeux cruciaux pour l’avenir économique de notre pays. Leur existence même est le garant de revenus fiscaux importants pour l’État, de création et de maintien de l’emploi, et même de conversion de l’informel vers l’économie réelle, avec en trame de fond la notion d’économie inclusive pour toutes les catégories de la population.

Pour les mêmes raisons, les TPMEs marocaines sont le diapason et le sismographe de toutes les crises et contraintes économiques que subit notre pays. De l’impact de la pandémie de la Covid-19 à l’inflation galopante, ce sont d’abord les TPMEs qui subissent les chocs avec un effet de boule de neige sur le reste de l’économie.

Cette édition spéciale de La Nouvelle Tribune vise à mettre en lumière les parties prenantes de l’accompagnement aux TPMEs marocaines, qui des autorités de tutelle, aux organismes et politiques étatiques, en passant par le système bancaire, encadrent le développement de ces structures vitales pour l’économie nationale. Parce que le financement n’est qu’un volet de l’accompagnement nécessaire à leur succès, il s’agit également de démontrer que la facilitation, qui prend différentes formes, joue un rôle essentiel dans la pérennisation d’une part et l’atténuation d’autre part de l’impact des risques qui pèsent sur ces entreprises de petite et moyenne taille.

