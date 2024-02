Attijariwafa Bank a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 7,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en croissance de 23% par rapport à un an auparavant.

Le résultat net consolidé a progressé de 19,9% à 9,1 MMDH, indique le groupe dans un communiqué sur son Conseil d’administration tenu, mardi, sous la présidence de Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2023.

Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s’est établi à 29,9 MMDH, en amélioration de 15,5% par rapport à l’année 2022 (+19% à cours de change constants), précise le communiqué, ajoutant que cette progression a été induite par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie au Maroc et dans le reste des pays de présence ainsi que par une forte croissance des revenus des activités de marché.

D’après la même source, Attijariwafa bank a confirmé son positionnement d’acteur majeur dans la collecte de l’épargne et le financement de l’économie réelle. Au Maroc, ce soutien s’est traduit en 2023 notamment par une production de 9,2 MMDH de crédits aux ménages, contribuant à financer la consommation et l’accès au logement, l’octroi de 7,8 MMDH de crédits aux très petites et moyennes entreprises.

Il s’agit aussi d’une progression des crédits aux entreprises de 7,7% à 200,6 MMDH et du financement de l’Etat en tant que premier intervenant en valeurs du trésor avec une part de marché de 31% en 2023.

Attijariwafa Bank fait également état de la progression des crédits à l’économie au Maroc de 5,8% à 270,5 MMDH à fin 2023 et la consolidation des parts de marché relatives aux crédits à l’économie passant de 26,1% à fin décembre 2022 à 26,4% à fin décembre 2023.

Concernant la collecte de l’épargne, les dépôts ont augmenté de 7,3% à 293,6 MMDH (part de marché +0,92 point) et la gestion d’actifs et l’épargne assurance de 8,6% à 158,8 MMDH.

Par ailleurs, les filiales de la Banque de Détail à l’International (BDI) ont vu leurs dépôts et crédits croître de manière soutenue respectivement de 12,2% à 129,9 MMDH et de 13,4% à 97,6 MMDH (à cours de change constants).

Au volet du soutien aux entreprises, à l’entrepreneuriat et à l’inclusion financière, Attijariwafa Bank a accordé, dans le cadre du programme « Tamwilcom », 26.644 dossiers pour 10,8 MMDH pour une part de marché de 30% (Istitmar & Tatwir).

En outre, le groupe a accompagné les Très Petites Entreprises (TPE) à travers 36.916 crédits distribués, 70.000 TPE formées, 420.000 TPE accompagnées dont 155.000 au cours de l’année 2023 (56% de femmes bénéficiaires), ainsi que 131.650 auto-entrepreneurs pris en charge (54% de part de marché) et l’enrichissement de l’offre de valeur via des offres dédiées et adaptées à l’entreprenariat féminin et à l’artisanat.

Attijariwafa Bank a également ouvert 4 nouveaux centres « Dar Al Moukawil » (Agadir, Berkane, Beni Mellal et Kenitra) portant leur nombre à 21 et enregistré une progression de de la plateforme digitale avec 3 millions de sessions et 24 millions de vue en 2023 (+26% de vues par rapport à 2022).

Pour ce qui est de la bancarisation des ménages les plus vulnérables et facilitation de l’accès aux services financiers pour tous les citoyens (épargne, assurance, paiements…), le groupe a enregistré 414.000 nouveaux comptes « Hissab Bikhir », en progression de 56% par rapport à 2022 et 277.000 bénéficiaires des aides sociales servies grâce à la plateforme « Hissab Bikhir Tadamoun ».

