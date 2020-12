En septembre 2019, Wafa Assurance lançait Taâmine Iktissadi (Assurance économique), qui comportait plusieurs innovations afin de faciliter la compréhension des produits, de simplifier la souscription et d’indemniser rapidement les bénéficiaires.

Ce mercredi 9 décembre, Attijariwafa bank a organisé une conférence de presse pour annoncer que, s’alliant à Wafa Assurance, le groupe bancaire se lance à son tour sur le marché de l’assurance inclusive. Cette nouvelle, baptisée « AMANE », est garantie par Wafa Assurance. Cette gamme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, visant à permettre à tous les marocains, jeunes et moins jeunes, aux populations à faibles revenus, d’accéder aux services bancaires et financiers à des conditions simples et accessibles, comme l’explique Mme Ghizlaine Alami, Directrice Exécutive Marchés des Particuliers et Professionnels, Groupe AWB. « En tant qu’acteur bancaire de premier plan, la question de la durabilité est au cœur de nos préoccupations », insiste-t-il, rappelant que « le groupe participe activement au développement d’une économie équilibrée et durable », à travers un « financement volontariste de la TPE », et une offre d’accompagnement et conseil.

M. Driss Maghraoui, DG délégué du pôle Vie, Wafa Assurance, explique de son côté que « les conséquences de la crise sanitaire ont créé une prise de conscience autour de la nécessité de se couvrir ». Mais pour ouvrir l’assurance à tous, deux caractéristiques principales ont été retenues, à savoir la facilité, et l’idée de solidarité, inspirée des pratiques sociales déjà existantes au Maroc.

« L’assurance inclusive trouve sa limite dans le réseau de distribution », précise-t-il par ailleurs, et « elle ne peut pas de développer uniquement en s’appuyant sur un seul partenaire, donc il est nécessaire à la fois d’élargir les réseaux physiques, mais aussi d’ouvrir le digital ». Et d’ajouter : « Notre ambition est de pouvoir décliner la même chose à travers plusieurs réseaux physiques, y compris les établissements de paiement, les opérateurs télécoms ». D’où cette alliance avec le Groupe Attijariwafa bank.

Ainsi, la nouvelle gamme Amane, lancée dans le cadre du concept Taamine Iktissadi, vise à protéger aussi bien les descendants que les ascendants en cas de décès de l’assuré ou encore à garantir une indemnisation journalière suite à une hospitalisation de l’assuré. La gamme regroupe plusieurs produits (voir image), et comporte plusieurs innovations qui marquent une réelle rupture avec les caractéristiques de l’assurance classique, notamment autour de 3 axes majeurs : une tarification très accessible, à partir de 99 DH TTC /an, indépendamment de l’âge du souscripteur ou de son état de santé; une souscription sans conditions ni formalités pour tous les produits ; une indemnisation instantanée et rapide.

Malgré un lancement récent, le succès est déjà au rendez-vous, assurent les responsables des deux groupes. « Les premiers jours, nous enregistrons un succès à la hauteur de nos ambitions, ce qui démontre la pertinence de l’offre », explique M. Maghraoui, qui ajoute que « « nous avons également une ambition très claire pour les autres pays du continent africain […] pour exporter un modèle qui marche très bien ».

SB