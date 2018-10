PARTAGER Attijariwafa bank remporte le trophée Défis RSE Maroc 2018

Attijariwafa bank a reçu le Trophée Défis RSE Maroc 2018 dansla catégorie « Production et Consommation Responsable » le jeudi 25 octobre au Consulat Général de France à Marrakech.

Attijariwafa bank s’est démarquée auprès du jury des Défis RSE Maroc, notamment grâce à son engagement en faveur de l’accompagnement de la TPE et de la PME, en adoptant des pratiques et des valeurs productrices et novatrices qui permettent le développement économique de la société marocaine.

L’implication d’Attijariwafa bank en faveur de ces entreprises se traduit en effet par des engagements de financement dédiés aux TPE et aux PME et le déploiement d’un dispositif adapté et innovant. Dernière innovation en date, ce sont les centres Dar Al Moukawil créés par le Groupe depuis 2017. Ce concept exclusif dédié à

l’accompagnement des TPE clientes et non clientes est venu enrichir les services de la plateforme web gratuite https://www.daralmoukawil.com lancée en 2016. Les centres Dar Al Moukawil sont des centres d’expertise, d’accompagnement et de conseil, notamment pour la création de l’entreprise, le développement de projets, l’accès aux marchés, ou encore l’activation des mécanismes de l’État dédiés au soutien des TPE, etc.

À travers ces dispositifs, Attijariwafa bank a permis à plusieurs milliers de TPE et porteurs de projets de bénéficier de formation et de conseil à titre gracieux sur diverses thématiques liées à l’entrepreneuriat, la création d’entreprise et le développement de projets.

LNT avec CdP