PARTAGER Attijariwafa Bank récompense ses collaborateurs mobilisés au profit d’Injaz Al Maghreb

Le groupe Attijariwafa Bank a organisé jeudi 11 octobre, une cérémonie de reconnaissance des 447 collaborateurs bénévoles du Groupe qui se sont mobilisés à large échelle au profit de l’Association Injaz Al Maghreb, au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Cette cérémonie, qui en est à sa quatrième édition, vise à valoriser l’engagement citoyen des collaborateurs d’Attijariwafa Bank pour l’éducation entrepreneuriale des jeunes en animant un ou plusieurs programmes de l’association partenaire Injaz Al-Maghrib.

A ce titre, en guise de remerciement, ils se sont vus décerner des certificats de reconnaissance « Collaborateur responsable », co-signés par les deux Présidents respectivement du Groupe Attijari et de l’Association.

Rappelons que l’ambition du Groupe, annoncée par M. El Kettani en octobre 2015, était de mobiliser 1000 collaborateurs bénévoles à fin 2018. Trois ans après, on en compte plus de 1300, précise Mme Laila Mamou, Présidente Directrice Générale d’INJAZ Al-Maghrib.

La contribution des collaborateurs bénévoles du groupe Attijariwafa Bank en 2018, a concerné 8844 heures de formation dispensées au profit de 7500 jeunes bénéficiaires (collégiens, lycéens et étudiants universitaires) au niveau de 11 villes du Royaume.

Il est à rappeler que l’objectif de l’association est de fournir aux jeunes des programmes éducatifs pertinents de « junior achievement worldwide » traduits et adaptés à la société marocaine et délivrés par des professionnels du monde de l’entreprises, à raison de 2h par semaine pendant 6 à 16 semaines selon le programme.

Pour remplir cette mission, plus de 90 partenaires, entreprises et institutions ont rejoint l’association et soutiennent son projet. 2750 cadres d’entreprises, tous bénévoles, se sont mobilisés pour dispenser les programmes de formation d’Injaz en faveur de 95 000 jeunes depuis 2007.

AL