Attijariwafa bank – Banque privée a publié sa dernière revue des marché financiers.

Plan de relance 2021 : Un levier de performance économique

Afin de soutenir la reprise de l’économie marocaine en 2021, l’État a mis en place un plan de relance d’envergure de près de 120 MMDH, soit une manne financière historique qui pèse 12% du PIB. Ce plan servira à la création du Fonds Mohamed VI pour l’investissement doté d’une enveloppe budgétaire de 45 MMDH, dont 15 MMDH alloué directement du budget général de l’Etat. De plus, 75 MMDH seront destinés aux crédits garantis par l’État avec l’implication de la Caisse Centrale de Garantie, de Bank Al-Maghrib et du secteur bancaire. Ce dernier devrait jouer un rôle central dans cette nouvelle stratégie de relance post-crise sanitaire.

International : La pandémie pèse sur les marchés financiers

Les marchés financiers demeurent sous pression cette semaine en raison de la recrudescence des contaminations à la Covid-19 dans le monde, poussant les autorités publiques à mettre en place des mesures restrictives qui devraient peser sur la reprise économique. En témoigne le recul inattendu des ventes aux détails aux États-Unis. Alors que la Chine a été épargnée depuis plus de 8 mois, le virus semble une nouvelle fois sévir dans le pays. A cet effet, l’annonce d’un confinement dans trois villes chinoises pèse de nouveau sur les marchés financiers.

Dans ces conditions, le CAC 40 recule en dessous des 5.700 pts et affiche une contreperformance hebdomadaire de -1,7%. Le S&P 500 subit des prises de bénéfices après avoir démarré l’année 2021 dans le vert et cède -1,5%.

Taux : Baisse du compartiment long terme

À une semaine de la clôture des levées du mois de janvier, le Trésor satisfait 78% de ses besoins annoncés en début de période. En effet, la levée cumulée au terme de cette séance s’établit à 9,9 MMDH face à un besoin de financement annoncé de 12,8 MMDH pour la même période, soit un reliquat à financer pour la dernière séance restante du mois de 2,8 MMDH.

Cette avant-dernière séance d’adjudication du Trésor du mois de janvier demeure marquée par une baisse des exigences de rentabilité sur le compartiment long terme. À cet effet, les maturités 26 semaines, 5 ans et 15 ans, se sont dépréciées en une semaine de 18 PBS, 26 PBS et 6 PBS respectivement.

Actions : Une hausse tirée par les grandes capitalisations

Après un léger repli de -0,3% lors de la semaine précédente, l’indice MASI affiche une progression hebdomadaire de 1,5% au-dessus des 11.400 points. À l’origine de cette performance les grandes capitalisations. Au registre des plus fortes hausses de cette semaine, nous relevons le titre Lesieur Cristal qui s’est apprécié de 6,9% à 170 DH. Celui-ci vient d’annoncer la prise de contrôle des actifs africains du Groupe Avril à savoir Oleosen au Sénégal et Cristal Tunisie. L’opérateur a également obtenu la licence d’exploitation du portefeuille des marques d’Avril et ce, sur l’ensemble du continent africain.

Le VMQ échangé sur le marché central a atteint cette semaine 90 MDH. Attijariwafa bank et IAM arrivent en tête des valeurs les plus actives avec des parts respectives de 25,4% et 12,9% du volume global.

