Attijariwafa bank : Le groupe subit la crise et le coût du risque, mais s’en sort positivement

Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 17 novembre 2020, sous la présidence de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 septembre 2020, selon un communiqué de presse du groupe.

Attijariwafa bank publie ses résultats, au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2020, dans un contexte marqué par les conséquences et les implications de la crise sanitaire et économique, relative à la pandémie de la Covid19.

Le produit net bancaire enregistre une croissance de 3,3%, s’établissant à 18,2 milliards de dirhams.

Cette évolution intègre notamment la baisse de la marge sur commissions (-9,2%) et des résultats des activités de marché (-18,5%) impactés par la crise sanitaire.

Le coût du risque s’établit à 4,6 milliards de dirhams en hausse de 239% comparativement à la même période de l’année 2019, sous l’effet de la détérioration des risques et du provisionnement anticipatif et prudent liés à la crise sanitaire et ses effets sur l’environnement économique.

Le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 2,5 milliards de dirhams et à 2,0 milliards de dirhams en baisse de 52,5% et de 55,2%.

Attijariwafa bank a poursuivi, au troisième trimestre, sa mobilisation exceptionnelle et son engagement solidaire envers ses clients dans les différents pays de présence afin de contribuer à atténuer les impacts de la crise.

Au Maroc, cette mobilisation a permis de :

• financer 5 595 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour un montant de 1 milliard de dirhams, dans le cadre de l’initiative « Intelaka »;

• accorder 6,2 milliards de dirhams de crédits « Damane Oxygène » bénéficiant à 18 200 TPME et atteignant près de 35% de parts de marché ;

• accorder 10,0 milliards de dirhams de crédits « Damane Relance » bénéficiant à 8 300 TPME ; Attijariwafa bank a, ainsi, accompagné et soutenu plus de 32 900 entreprises marocaines, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 27,1 milliards de dirhams de crédits additionnels, depuis le début de la crise.

LNT avec CDP