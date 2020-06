PARTAGER Attijariwafa bank lance une solution de paiement mobile pour les entreprises

Afin de permettre aux milliers de wallets actifs au Maroc d’être utilisés dans de plus en plus de points de vente, Attijariwafa bank lance une solution d’acquisition permettant à ses clients entreprises d’accepter les paiements mobiles dans leurs réseaux de distribution B to B et B to C, annonce un communiqué du groupe.

« Notre solution de paiement mobile vient étoffer notre catalogue de solutions de dématérialisation des encaissements en offrant à notre clientèle d’entreprises une solution intégrée de gestion des paiements mobiles », selon Youssef Rouissi, DGA en charge du Pôle Corporate and Investment Banking.

Cette solution d’acquisition se base sur une technologie sécurisée et éprouvée qui permet au commerçant de générer un QR code sur sa caisse, son terminal de paiement, son pad ou son smartphone afin que le payeur le scanne pour procéder instantanément au paiement.

« Notre rôle en tant qu’établissement bancaire est de favoriser l’éclosion du paiement mobile en contribuant à la construction d’un écosystème de payeurs et de réseaux d’acceptations permettant une démocratisation de l’usage du paiement mobile », ajoute Youssef Rouissi.

Attijariwafa bank offre par ailleurs à sa clientèle de particuliers une solution de paiement mobile, Attijari Pay leur permettant de régler leurs achats via leur smartphone dans l’ensemble des réseaux d’acceptation du Royaume.

LNT avec CdP