PARTAGER Attijariwafa bank Europe étoffe sa gamme d’assurance

Attijariwafa bank Europe en partenariat avec Garantie privée, filiale d’EALIS Group, propose désormais à ses clients en France, deux nouvelles offres d’assurance leur permettant de se protéger contre la perte et le vol de leurs papiers et clefs, l’utilisation frauduleuse de moyens de paiements et le vol ou bris accidentel de leur téléphone mobile.

En effet, avec 15 € par an, seulement, la protection des moyens de paiement et des effets personnels permet à son souscripteur de bénéficier de 5 garanties principales :

 la garantie contre l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement après vol ou perte,

 la garantie contre la perte ou le vol de ses clefs et papiers officiels (passeport, carte d’identité),

 la garantie contre toute agression aboutissant à un vol d’espèces avec un remboursement de la somme

dérobée,

 la garantie pour la re-fabrication de la carte bancaire avec remboursement des frais de renouvellement,

 la garantie sur la maroquinerie (portefeuille ou portemonnaie).

Cette offre est commercialisée de deux façons différentes. Le client pourra y souscrire directement ou à travers Attijari’Pack, qui est une offre packagée regroupant l’essentiel des produits des gammes « Banque au quotidien » et « Transferts », dans lequel elle sera comprise. Pour ce faire, il suffit au client de se rendre dans l’une des agences d’Attijariwafa bank en France, disponibles sur le lien suivant : https://particuliers.attijariwafabank-europe.fr/contact/recherche-agence

Pour ce qui est de l’assurance smartphone, cette dernière permet aux clients de bénéficier d’un remboursement en cas de casse, d’oxydation ou de vol et ce, à partir de 24€1 par an. Ils sont aussi couverts en cas d’utilisation de leurs cartes SIM pour effectuer des communications frauduleuses.

LNT avec CdP