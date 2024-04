Le groupe Attijariwafa bank, en collaboration avec le fonds panafricain AL MADA, organise le Forum International Afrique Développement 2024 (FIAD24) à Casablanca les 27 et 28 juin, sous le thème « Ici, on investit ». Cet événement prévoit d’accueillir plus de 2 000 leaders d’entreprises et décideurs politiques issus de 30 pays africains et de nations partenaires.

L’agenda du FIAD24 inclut une série de rencontres ciblées entre participants, une conférence sur les défis du développement et de l’investissement en Afrique, ainsi qu’un espace dédié à l’investissement. Avec six éditions précédentes tenues à Casablanca depuis 2010, le FIAD s’est établi comme une plateforme essentielle pour le secteur privé africain, facilitant le dialogue, l’investissement et la coopération au sein du continent.

Le Club Afrique Développement a également contribué à renforcer les liens commerciaux intra-africains à travers 37 missions multisectorielles dans 10 pays, attirant près de 21 000 participants, y compris des chefs d’entreprises et des leaders gouvernementaux de 40 pays. Cette initiative a permis de générer plus de 25 500 rencontres d’affaires dans divers secteurs clés, tels que l’agro-industrie, le BTP, les télécoms, la santé, et les énergies, renforçant ainsi les échanges et coopérations économiques à l’échelle du continent.

LNT

