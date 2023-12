Attijariwafa Bank, consciente des défis auxquels sont confrontées les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME), propose une gamme complète de services et de solutions adaptés pour accompagner ces entreprises dans leur croissance et développement.

Pour les porteurs de projets, auto-entrepreneurs, ou TPME de moins de 5 ans à la recherche de financement, Attijariwafa Bank propose l’offre « Intelak Al Moukawil ». Ce financement simplifié peut atteindre 1.200.000 DH avec un taux d’intérêt avantageux de 2%, et les frais de dossier sont gratuits. En complément, un prêt d’honneur de l’État est disponible pour financer les fonds de roulement, avec des conditions avantageuses telles qu’un taux d’intérêt de 0% pendant 5 ans et aucune sûreté exigée.

Attijariwafa Bank propose également des packs de produits et services de banque au quotidien pour simplifier la gestion des activités des TPME. Ces packs regroupent des moyens de paiements ajustables, des services de banque à distance, des prestations d’assurance, et offrent des avantages tarifaires. Ces packages permettent aux entreprises de bénéficier d’exonérations de frais de tenue de compte et d’opérations courantes, offrant ainsi une maîtrise optimale des frais bancaires.

Dar Al Moukawil, le dispositif complet d’Attijariwafa Bank dédié à l’accompagnement des petites entreprises, offre des formations et des informations dans divers domaines liés à l’entrepreneuriat. Il facilite également les mises en relation avec des partenaires potentiels et des experts pour aider les entrepreneurs à entreprendre sereinement et à améliorer la gestion de leur entreprise.

Pour les porteurs de projets et dirigeants de petites entreprises de moins de 5 ans, Attijariwafa Bank propose un pack spécial comprenant un compte professionnel exonéré des frais de tenue, une carte bancaire adaptée, et des services de banque en ligne, le tout à 0 DH pendant une année entière. Cette offre est particulièrement avantageuse pour ceux ayant bénéficié d’un crédit dans le cadre du programme Intelak.

Attijariwafa Bank propose également des solutions de financement adaptées aux besoins des TPME, couvrant les besoins d’exploitation, l’escompte, la facilité de caisse, le factoring, et bien d’autres. Pour les projets d’investissement, la banque offre des solutions telles que le crédit d’investissement, le crédit immobilier, le leasing mobilier et immobilier, avec des conseils personnalisés.

Pour une gestion optimale des opérations bancaires, les TPME peuvent bénéficier des services de banque à distance exclusivement dédiés aux TPE. À travers l’espace en ligne Attijarinet, les entreprises peuvent accéder à leurs comptes, effectuer des opérations transactionnelles en toute sécurité, consulter, imprimer et télécharger leurs documents bancaires, et recevoir des alertes sur le fonctionnement de leur compte.

Attijariwafa Bank veut ainsi se positionner comme un partenaire engagé, offrant aux TPME les outils nécessaires pour leur croissance, la gestion quotidienne de leurs opérations, et l’exploration de nouvelles opportunités sur les marchés internationaux.

Premier financeur de l’économie

Attijariwafa Bank est la première banque marocaine en termes de soutien financier aux entreprises. Tout au long de l’année 2022 (nous n’avons pas encore les chiffres de 2023), le groupe a maintenu son accompagnement diversifié.

Concernant le financement des besoins en fonds de roulement, Attijariwafa Bank a accordé des crédits de trésorerie atteignant 60 milliards de dirhams au Maroc pour l’exercice 2022. Cette allocation financière, dévoilée dans le dernier rapport financier annuel du groupe, reflète une progression notable de 21,1% par rapport à l’année précédente. En parallèle, les crédits à l’équipement destinés au financement des investissements ont connu une amélioration de 8,3%, atteignant un montant d’environ 63,9 milliards de dirhams, consolidant ainsi une part de marché significative, soit 30,4%.

Par ailleurs, Attijariwafa Bank a octroyé des crédits totalisant 14,2 milliards de dirhams aux Très Petites et Moyennes Entreprises au cours de l’année 2022. En complément de cette enveloppe financière dédiée aux TPME, les centres Dar Al Moukawil ont intensifié leur accompagnement non financier, offrant des services gratuits aux TPME et aux jeunes porteurs de projets, clients et non clients. En 2022, ces centres ont ainsi accompagné 250 000 TPME, formé 70 000 entreprises, et réalisé 23 000 entretiens de conseil, soulignant l’engagement concret d’Attijariwafa Bank dans le développement des entreprises et de l’entrepreneuriat. Il faut maintenant espérer que toutes ces initiatives et programmes arrivent de manière concrète à permettre aux TPME marocaines de dépasser les obstacles à leur développement et de devenir des structures plus modernes, compétitives et pérennes…

Encadré : Un partenariat avec l’UM6P pour développer les startups

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe Attijariwafa bank ont officialisé en ce début d’année un accord, consolidant leur coopération dans les domaines de l’innovation et du développement technologique. Cette collaboration vise à établir des synergies entre l’écosystème d’innovation de l’UM6P et le Groupe bancaire, s’engageant conjointement sur six axes thématiques.

Le premier axe concerne les technologies émergentes, avec un engagement à mettre en place les moyens nécessaires pour développer des solutions stimulant le progrès technologique au Maroc. Le deuxième axe se concentre sur les start-up et l’open innovation, avec la création d’un écosystème dynamique visant à promouvoir l’innovation, proposer des produits à forte valeur ajoutée, et répondre aux enjeux clés de l’avenir.

Dans le domaine des investissements, les deux parties s’engagent à soutenir le développement des start-up innovantes par le biais de Positive Invest, une société affiliée au Groupe Attijariwafa bank. Le quatrième axe met l’accent sur la culture de l’innovation, en établissant un cadre propice à la promotion de l’innovation parmi les collaborateurs.

