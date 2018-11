PARTAGER Attijariwafa bank : Les clients R’batis découvrent les nouveaux Espaces LSB

Depuis 2017, Attijariwafa bank poursuit le développement de son offre de service de banque à distance, et dote ses principales agences bancaires d’espaces proposant le LSB. Les espaces LSB sont disposent d’horaires d’ouverture larges et flexibles de 7h à 21h et 7j/7. À Rabat, l’espace LSB a été déployé en janvier 2018, et afin d’encourager ses clients et non-clients à utiliser ces nouveaux services, Attijariwafa bank organise un évènement au sein de l’agence Rabat Fal Ouled Oumeir, qui dispose d’un espace LSB, et souhaite renforcer les liens avec ses clients, les informer et leur présenter l’ensemble des fonctionnalités proposées dans ces espaces.

Il est à noter qu’à ce jour, 50 espaces LSB sont déjà opérationnels dans près de 20 villes dans le Royaume et d’ici à fin 2018, près de 100 autres seront ouverts.

LNT avec CDP