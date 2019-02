PARTAGER Attijariwafa bank a enregistré plus du tiers des paiements de vignette

D’après les chiffres publiés par la DGI (Direction Générale des Impôts), le groupe Attijariwafa bank est arrivé en tête de la campagne de paiement de la Vignette sur les véhicules automobiles 2019, et ce pour la 4 ème année consécutive.

En effet, les chiffres arrêtés au 31 janvier à 23H59 (dernier jour de la campagne), font ressortir une part de marché du Groupe de : 37,1% en nombre et 37,3% en volume avec un nombre total de 911 427 vignettes encaissées via les canaux digitaux et physiques du Groupe y compris le réseau Wafacash et le réseau de proximité affilié à la marque Fawatir.

Grâce au réseau du groupe Attijariwafa bank et de sa filiale Wafacash qui compte plus de 3 000 agences ainsi que le réseau de proximité affilié à la marque Fawatir qui compte plus de 2 160 points de vente, le Groupe a encaissé plus d’une vignette sur trois.

LNT avec CdP