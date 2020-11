PARTAGER Attijari Global Research : Les injections de BAM sur le marché monétaire en baisse

Attijari Global Research a publié sa note d’analyse hebdomadaire du comportement des marchés monétaire et obligataires.

Du côté du marché monétaire, selon les analystes de la filiale d’Attijariwafa bank, Bank Al-Maghrib continue de parfaitement réguler le marché monétaire à travers sa stratégie expansive visant à contenir l’évolution des taux interbancaires autour du taux directeur à 1,50%. Par conséquent, BAM satisfait 100% de la Demande bancaire en retirant 1,0 MMDH du circuit monétaire et ce, à travers ses avances à 7 jours. Ces dernières s’établissent à 42,0 MMDH contre 43,0 MMDH une semaine auparavant, portant ainsi le montant total servi à travers les opérations principales

de BAM à 105,7 MMDH. À cet effet, les pensions livrées, les prêts garantis et les swap de change totalisent 63,7 MMDH et demeurent inchangés par rapport à la semaine dernière .

Source : Attijari Global Research

À l’approche de la fin d’année, les placements du Trésor à blanc et avec prise en pension poursuivent leur baisse en raison des pressions croissantes sur les finances publiques. L’encours moyen des placements s’établit ainsi à 1,6 MMDH contre plus de 7,5 MMDH observés lors de la semaine précédente.

Source : Attijari Global Research

Quid du marché obligataire ?

Comme anticipé, le Trésor augmente son recours au marché intérieur de la dette publique afin de satisfaire ses besoins importants de financement. Ces derniers s’établissent à plus de 15,0 MMDH pour le mois de novembre, soit plus que le double de ceux annoncés en octobre et une hausse de près de 60,0% par rapport à la moyenne observée durant les 3 derniers mois.

Source : Attijari Global Research

Cette semaine, le Trésor lève 4,5 MMDH principalement sur le court terme, face à une Demande relativement faible n’excédant pas les 5,0 MMDH. Par conséquent, le taux de satisfaction de la séance ressort à 91,0%. Parallèlement, les pressions sur les finances publiques ont impacté à la hausse les taux primaires. Les maturités 13 et 52 semaines se sont appréciées de 4,0 et de 7,0 PBS respectivement, tandis que la maturité 2 ans a connu une hausse limitée de 2,0 PBS.

Au terme de cette deuxième séance d’adjudication, le montant cumulé des levées du Trésor ressort à 7,6 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor durant le mois de novembre, le reliquat à financer d’ici la fin du mois s’élève à plus de 7,0 MMDH.

LNT avec CdP