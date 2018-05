PARTAGER Attijari Global Research lance de nouveaux indices de confiance sur les marchés africains

Attijari Global Research, qui publiait un indice de confiance adossé au marché financier marocain, vient d’élargir son périmètre de couverture en lançant des indices de confiance pour l’Afrique le 25 avril 2018 dernier !

Ces indices de confiance pour l’Afrique, dits Indices de confiance AGR Afrique, sont tout particulièrement destiné aux investisseurs institutionnels.

Ils sont le résultat d’un travail d’équipe élaboré par de jeunes analystes d’Attijari Intermédiation marocains, associés à leurs confrères de Tunis, Douala au Cameroun et Abidjan en Côte d’Ivoire.

Attijari Globel Research, l’unité de recherche de la société de bourse d’AWB, s’arme ainsi pour mieux accompagner les investisseurs financiers en Afrique.

En effet, en sus du marché marocain, ils concerneront désormais la Tunisie, l’UEMOA, (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) et la CEMAC, (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale).

D’une fréquence trimestrielle, les AGR, Indices de confiance Afrique en question, permettront une meilleure appréciation des marchés financiers pour convaincre les investisseurs financiers d’y investir.

Mais surtout, ils vont aider ces derniers à calculer une prime de risque par sondage, qui constituera une référence réaliste pour les valorisations des titres cotés, ainsi que pour les opérations de prises de participations.

Ces nouvelles publications indicielles jugeront de la dynamique des marchés financiers en Afrique laquelle est influencée par trois facteurs fondamentaux : le contexte macro-économique global, les indicateurs micro-économiques et le climat général de confiance.

C’est justement ce dernier facteur qui englobe la perception future des investisseurs en économie, politique, climat social, géopolitique et l’international, qui est cœur de ces indices.

Les analystes d’Attijari ont observé ces dernières années, que les marchés financiers africains étaient de plus en plus sensibles à la perception des investisseurs quant aux différents aspects qualitatifs cités ci-dessus, et ce, bien plus qu’aux chiffres macro et micro-économiques officiels.

C’est ainsi que pour ce qui concerne l’UEMOA, l’indice phare de sa Bourse régionale, s’est replié de 16,8% en 2017 alors que cette zone affiche officiellement une croissance économique soutenue de 6,7% sur la même période .

En Tunisie, le principal indice boursier affiche pour les douze derniers mois une performance cumulée de 23,0% malgré la publication d’une série d’indicateurs macro-économiques défavorables.

De même que l’État du Gabon, membre de la CEMAC, a procédé en décembre 2017, à une émission obligataire avec les mêmes conditions de taux et de garantie que celle effectuée en juillet 2016, alors que sa notation souveraine a été revue à la baisse par Fitch Ratings, de B+ à B, en octobre 2017.

D’où l’intérêt pour Attijari Research de lancer un indice de confiance qualitatif afin de mieux cerner la dynamique d’évolution des marchés financiers en Afrique.

Cet indice a pour objectif de mesurer et suivre le niveau de confiance des investisseurs à travers l’évaluation de leurs perceptions de l’avenir, et la traduire par une prime de risque.

La composition de l’indice de confiance des investisseurs financiers AGR ICIF,(Indice de Confiance des Investisseurs Financiers), élaboré par Attijari Global Research, porte donc sur des avis d’investisseurs sur les marchés financiers en Afrique, précisément des pays suivants : Maroc, Tunisie, les pays africains de l’UEMOA, ceux de la CEMAC et d’Egypte.

En fait, ces indices traduiront les résultats d’une enquête à une fréquence régulière ce qui leur attribue une dimension psychologique, un degré de confiance des investisseurs financiers.

Les interprétations se font dans le cadre de 4 bornes :

• de 0 à 25 : phase de pessimisme

• de 25 à 50 :Phase de doute et d’attentisme

• de 50 à 75 : Phase d’assurance

• de 75 à 100 : Phase d’optimisme

AGR Indice de confiance reflètera donc des opinions et des évolutions de sentiments de différents profils d’investisseurs financiers qui se traduiront par une amélioration ou une détérioration du niveau de confiance des investisseurs en l’avenir.

Techniquement, les indices évoluent au sein d’un intervalle fermé allant de 0 à 100 points. Cet intervalle est fractionné en quatre zones, reflétant chacune un sentiment distinct.

L’évolution de l’indice permet d’une part, de positionner le niveau de confiance des investisseurs par rapport aux différentes phases, et d’autre part, d’évaluer son évolution dans le temps.

La Méthodologie d’AGR Indice de confiance, porte sur un calcul qui résulte des réponses obtenues à partir d’un questionnaire adressé aux intervenants les plus ­représentatifs du marché financier concerné.

Les questions portent sur les Marchés financiers, la Macro-économie, la Micro-économie, la Politique, la Géopolitique et l’International.

A chaque question les réponses sont classées en 5 possibilités allant de « très pessimistes » à « très optimistes ».

L’échantillon comprend au moins 25 investisseurs, représentant quatre principales catégories : Institutionnels/OPCVM, Acteurs de référence, Particuliers et Étrangers.

La catégorie « acteurs de référence » comprend des personnes ayant suffisamment de recul sur le marché leur permettant de retranscrire de manière relativement fidèle l’état d’esprit des investisseurs.

Les pondérations de ces catégories d’investisseurs retenues pour le calcul de l’indice de confiance AGR et de la prime de risque relatifs à chaque marché financier sont les suivants pour les marchés financiers des pays retenus plus haut :

Institutionnels : Maroc 40% Tunisie 35% UEMOA 40% CEMAC 55%

Étrangers : Maroc 10% Tunisie 10% UEMOA 10% CEMAC 20%

Particuliers : Maroc 30%, Tunisie 35% UEMOA 30% CEMAC 5%

Acteurs de référence : Maroc 20%, Tunisie 20%, UEMOA 20% CEMAC 20%

La fréquence de publication de l’AGR Indice de Confiance, a été choisie en des périodes clés durant lesquelles la volatilité du marché connaît des fluctuations sensibles.

Il s’agit des périodes de publications des résultats des sociétés cotées ainsi que des principaux chiffres macro-économiques, soit une fréquence de publication trimestrielle.

Ces indices rajouteront certainement une corde à l’arc des investisseurs financiers en Afrique…

Afifa Dassouli