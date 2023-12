Dans le cadre de l’introduction en bourse de CFG Bank, Attijari Global Research a publié une étude sur les perspectives de cette IPO.

Rappelons que CFG Bank devient la première institution bancaire à s’introduire en Bourse depuis le Groupe BCP en 2004. Cette opération se réalisera à travers une augmentation de capital de 600 millions de dirhams (MDH), représentant un taux de flottant de 15,6%. L’émission de 5.454.545 actions nouvelles se fera au prix unitaire de 110 dirhams.

Avis Favorable à la Souscription : Principaux Points à Retenir

Dynamique Positive Post-IPO : La dynamique du titre CFG Bank post-introduction en Bourse est anticipée comme portée principalement par l’intérêt des investisseurs au Maroc pour la thématique « Banque ». Le secteur bancaire a surperformé le marché Actions depuis 2020 grâce à la résilience de sa croissance bénéficiaire et de son dividende. Les IPO des banques à l’échelle internationale depuis 2021 affichent également des performances boursières positives, renforçant le sentiment des investisseurs étrangers.

Phase de Développement et Perspectives de Croissance : CFG Bank s’introduit en pleine phase de développement avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de son Produit Net Bancaire (PNB) et de ses bénéfices estimés respectivement à +17% et +22% selon le Management pour la période 2023-2027. Malgré une part de marché (PDM) des crédits au Maroc d’environ 1,0%, la banque dispose d’une marge de progression significative. Cependant, la recapitalisation de la banque pour soutenir cette croissance élevée est un élément crucial à suivre attentivement.

Couple Risque-Rentabilité : En raison de sa taille relativement « petite » et de son positionnement sur des segments clients à « faible risque », CFG Bank affiche un couple « risque-rentabilité » relativement meilleur par rapport au secteur bancaire coté au Maroc. Néanmoins, à terme, il est prévu que les ratios de la banque convergent vers les moyennes sectorielles, avec un Retour sur Capitaux Propres (ROE) cible autour de 13,0% par rapport à l’actuel 16,0%. Une croissance ultérieure pourrait nécessiter une prise de risque additionnelle, une pression sur les tarifs, et un effort de recapitalisation plus soutenu.

Perspectives de Croissance et Multiples de Valorisation : Les perspectives de croissance annoncées par le Top-Management de CFG Bank devraient avoir un impact positif sur ses multiples de valorisation à moyen terme. Le Price/Earnings (P/E) moyen sur la période 2024-2027 est estimé à 13,0x, comparé à un niveau normatif pour le secteur bancaire coté de 15,0x selon les estimations d’Attijari Global Research.

