Attijari bank, meilleure banque en Tunisie

Le magazine « The Banker »a décerné à la banque Attijari bank, pour la cinquième année consécutive, le prix de la meilleure banque en Tunisie, au titre de l’année 2018, » Bank of The Year 2018 – Tunisia »,a annoncé la banque, jeudi, sur son site électronique.

Ce prix a été obtenu lors de la cérémonie des Bank of the Year Awards, organisée le 29 Novembre 2018 à Londres, et à laquelle ont participé des banques internationales de tout premier rang.

« Attijari bank a réalisé une performance notable et a su se démarquer grâce à une stratégie focalisée sur la qualité de ses services proposés aux clients, reposant notamment sur le digital », lit-on dans le communiqué paru sur le site.

Par cette reconnaissance, the Banker souligne le rôle actif d’Attijari bank dans le financement de l’économie nationale, ses services proposés aux clients à l’international et surtout en Afrique et sa forte orientation vers la banque digitale.

The Banker reconnait également le développement technologique des plateformes de la Banque, sa solidité financière et son mode de gouvernance mettant en cohérence ses instances de décision et de pilotage.

Ce succès renouvelé revient avant tout au savoir-faire de ses collaborateurs et à leur mobilisation autour d’objectifs stratégiques communs, à l’engagement de ses partenaires et à la confiance de ses clients, a souligné la même source.

Au 30 septembre 2018, les dépôts de la clientèle d’Attijari bank ont progressé de 14,02% par rapport au 30 septembre 2017.

Les dépôts à vue et les comptes d’épargne ont évolué respectivement de 13,6% et 11,36%. Le produit net bancaire (PNB) s’est situé à 322,651 millions de dinars s’inscrivant en hausse de 20,53% par rapport à septembre 2017, selon des données publiées par la banque.

The Banker magazine est une publication mensuelle du Groupe Financial Times s’intéressant aux affaires financières internationales.Il est publié à Londres (Royaume uni) et décerne chaque année le pix « bank of the year » aux banques qui affichent la meilleure performance générale dans leur pays.

LNT avec Cdp