Dans un communiqué de presse, le Cabinet du Chef du gouvernement annonce qu’un faux compte sur la plateforme du réseau social (X) usurpe le nom et la qualité du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Ce compte factice fait la publicité d’une supposée monnaie marocaine numérique et de transactions numériques inexistantes, poursuit le texte.

Eu égard à ce que pourrait générer ce compte de fausses informations ou de contenus qui n’ont aucun lien avec l’Institution du Chef du gouvernement ou la personne de M.Aziz Akhannouch, le communiqué rappelle que l’unique compte officiel pour rapporter les activités du Chef du gouvernement et de l’institution du Chef du gouvernement sur la plateforme (X) est : @ChefGov_ma.

Et d’inviter l’ensemble des citoyennes et citoyens, ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de davantage de vigilance face aux faux comptes et à s’en tenir aux sources d’informations émanant de comptes officiels.

LNT avec CDP

