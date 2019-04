PARTAGER Attaissir, la solution digitale de Cosumar pour une performance agricole

Présent au SIAM 2019, le Groupe Cosumar présente son programme Attaissir, une solution numérique pour accélérer l’amélioration des performances globales de l’amont agricole, un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de la filière sucrière. Il s’agit d’une solution digitale conçue par les équipes de Cosumar et une start-up marocaine. Les process amont de culture et de récolte de la plante sucrière sont digitalisés, facilitant le pilotage des étapes clés des cultures des quelques 80 000 agriculteurs partenaires stratégiques de Cosumar qui cultivent et fournissent les plantes sucrières d’où est extrait le sucre consommé au Maroc.

S’appuyant sur son modèle d’agrégateur agricole reconnu par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Cosumar a développé Attaissir pour répondre aux exigences des cultures des plantes sucrières ainsi qu’aux attentes de ses partenaires en termes de mobilité, de régulation des intrants, d’encadrement technique et agronomique et de planification des cultures. Attaissir, c’est d’abord une carte à puce déclinée en trois modèles à travers un code couleur réservé à chaque usager (vert pour l’agriculteur de betterave à sucre, gold pour l’agriculteur de canne à sucre, bleu pour les distributeurs et prestataires de services), qui procure de multiples avantages pour l’agriculteur, notamment la simplification et facilitation des procédures relatives à la préparation des campagnes agricoles comme les achats de tous les intrant, l’amélioration de l’encadrement technique et un meilleur accompagnement au quotidien, la garantie d’une totale transparence pour toutes les transactions financières et une réduction effective du délai de paiement, l’accès à l’information en temps réel…