Atos Maroc à l’heure du recrutement rapide

Atos Maroc bouscule les pratiques de recrutement pour attirer les meilleurs profils IT du marché à travers le Speed Hiring Events, organisée le 14 avril à Casablanca. La société s’activant dans les services informatiques a choisi le slogan » Repartez avec votre contrat » pour lancer son opération de recrutement de ses 200 futurs collaborateurs.

Les candidats retenus se verront « dérouler le tapis rouge » pour mieux faire connaissance avec le leader des services numériques dans le monde. Par la suite, en 2 heures seulement, Atos s’engage à leur faire passer sur place tout le processus de recrutement et rencontrer les principaux décideurs qui se seront eux même déplacés pour l’occasion. À terme, les candidats retenus, repartiront avec leur contrat d’embauche. En total, ils sont 600 postes à combler en 2018 dont 200 recrutements prévus durant ce mois d’avril.

Atos Maroc, une croissance RH à 2 chiffres au Maroc

Avec plus de 1200 positions au Maroc, Atos fait partie des plus gros acteurs de l’IT au Maroc, et est un des principaux pourvoyeurs de postes informatiques avec plus de 600 recrutements annuels sur Casablanca rien que sur 2018. Pour participer, les candidats sont invités à déposer leur Cv sur les annonces d’Atos sur ReKrute.com

En organisant cette journée, «Atos souhaite se présenter comme un «accélérateur de réussite» révélant le talent et le potentiel de chaque futur collaborateur». Rappelons que Atos globalise un chiffre d’affaires proche de 13 milliards d’euros et plus de 100 000 collaborateurs dans 73 pays.

