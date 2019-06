PARTAGER Atlas voyages élue meilleure agence réceptive au Maroc

Atlas Voyages a reçu le trophée de Leading Moroccan Destination Management Company 2019, samedi ler juin 2019 à l’Île Maurice, lors de la 26ème édition du World Travel Awards.

Créés en 1991, les World Travel Awards (WTA) ont pour but de reconnaître et récompenser l’excellence dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. La consécration de la 1ère agence réceptive au Maroc est ainsi le couronnement de 55 ans passées au service du tourisme marocain, et de son engagement permanent dans la promotion du Royaume à l’internationale, déclare-t-on auprès de l’agence.

«Ce Trophée est une excellente reconnaissance des efforts fournis quotidiennement par l’ensemble des ressources humaines expertes des métiers de l’accueil et la geslion logistique», souligne Sidi Mohamed Chérif Alami, Directeur Commercial International chez Atlas Voyages.

Leader du voyage au Maroc, Atlas Voyages est également dotée d’un pôle MICE, d’un pôle Corporate Travel et d’un pôle agence de voyage Grand Public. Après une digitalisation réussie, Atlas Voyages continue d’innover avec 2 nouvelles solutions technologiques, déclare la direction :

– Au niveau international, son API, interface logicielle qui permet à 2 programmes de communiquer directement, lui facilite l’intégration directe à des opérateurs étrangers, réalisant ainsi une digitalisation entière du parcours de réservation de circuits, hôtels, excursions et activités partout au Maroc. La dernière opération en date est l’intégration directe aux systèmes de l’opérateur hôtelier Accor, donnant à Atlas Voyages un accès direct aux hôtels de la chaîne à des tarifs préférentiels.

– Au niveau national, son Self Booking Tool, plateforme de réservation Corporate Travel, permet aux clients B2B d’Atlas Voyages de réserver directement vols et hôtels depuis leurs ordinateurs, remplaçant ainsi les échanges d’emails entre le fournisseur et le client Cette solution offre plusieurs avantages : gain de temps, gain en efficacité, accès direct aux statistiques de voyage, digitalisation des processus d’achat et archivage sécurisé.

D’autres projets Grand Public sont en lice : après son nouveau site web où il est possible de réserver Vols et Hôtels, une application mobile arrive bientôt.

LNT avec CdP