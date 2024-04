Fondée en 1964, Atlas Voyage est spécialisée dans les voyages personnalisés et a bâti une réputation sur son engagement à fournir des expériences de voyage de haute qualité. Grâce à un réseau de filiales étendu, elle couvre divers aspects du tourisme, tels que le transport, l’hébergement et les excursions, renforçant ainsi sa position sur le marché marocain depuis six décennies.

Récemment, en réponse aux évolutions des attentes des consommateurs, Atlas Voyages a choisi de se concentrer davantage sur le segment des voyages de luxe entièrement personnalisés, explique-t-on auprès de l’entreprise. Cette orientation stratégique est soutenue par plus de 60 ans d’expérience et est marquée par un renouvellement de son image, incluant un nouveau logo et une nouvelle charte graphique, précise-t-on. La création de boutiques de voyage vient également concrétiser cette approche. L’objectif est de fournir une expérience de voyage plus exclusive, qui se distingue des offres traditionnelles de voyages à la carte par des services sur mesure de haut standing.

Dans sa nouvelle démarche vers des voyages de luxe, Atlas Voyages aspire à redéfinir son rôle d’expert en voyages en proposant des services personnalisés et de qualité supérieure. Ces voyages sur mesure permettent aux clients de créer leurs propres itinéraires en collaboration avec des experts de la destination, s’appuyant sur une sélection de 80 destinations et thèmes variés, selon l’entreprise. Et de préciser que ces séjours se caractérisent par une offre qui sort des sentiers battus, mettant en avant la rareté, la découverte et l’immersion culturelle, offrant ainsi une expérience unique et mémorable à chaque voyageur.

LNT

Partagez cet article :