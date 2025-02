Atlantique Finance (AFIN), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a atteint 25 % de part de marché et un volume de transactions de 235 milliards de FCFA en 2024, consolidant ainsi sa position de leader parmi les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’UEMOA.

À la clôture de la séance de négociation du 31 décembre, AFIN figurait parmi les 36 SGI du marché, confirmant son rôle central dans le secteur financier régional. Cette performance repose sur une approche innovante et une expertise de plus de vingt ans, notamment au service des investisseurs institutionnels, des entreprises et des particuliers, explique l’entreprise dans un communiqué. AFIN met à disposition des solutions financières sur mesure, des outils technologiques avancés et une gestion de portefeuille optimisée.

« Ce classement est le fruit d’une relation de confiance avec nos clients et témoigne du travail exceptionnel réalisé par nos équipes. Il met en lumière notre capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions d’investissement qui répondent aux besoins des acteurs économiques régionaux », a déclaré Habib KONE, Directeur Général d’Atlantique Finance.

En 2025, la société prévoit de renforcer son offre de produits et services et de favoriser l’accès des particuliers et des entreprises aux opportunités offertes par les marchés financiers régionaux.

Atlantique Finance, agréée par l’autorité des marchés financiers de l’UEMOA, est spécialisée dans les opérations d’émissions d’actions et d’obligations, le courtage en bourse et la conservation de titres. Avec son siège à Abidjan, elle intervient dans l’ensemble de la zone UEMOA et bénéficie de la solidité du Groupe BCP, ce qui lui permet de jouer un rôle clé dans la structuration et la levée de fonds dans la région.

