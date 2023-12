Les Atlantic Dialogues ont été l’occasion pour Youssef Amrani, diplomate chevronné, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, d’expliciter les positions atlantiques du Maroc. Il détaille comment, sous l’impulsion et la vision du Roi Mohammed VI, l’ancrage atlantique du Maroc offre des perspectives économiques et de coopération politiques face aux enjeux conjoints.

Zouhair Yata