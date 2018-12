PARTAGER Atlantic Dialogues à Marrakech : Diversité des contributions et richesse des apports du document Atlantic Currents

Le rapport « Atlantic Currents sur les perspectives atlantiques », publié par le Think Tank « Policy Center for the New South » (PCNS), à l’occasion de la 7ème édition de la Conférence internationale « Atlantic Dialogues », dont les travaux ont démarré, jeudi à Marrakech, s’attache à fournir une nouvelle perspective sur les défis auxquels doit faire face l’Atlantique, Nord et Sud, en exprimant les opinions du Sud sur la scène internationale.

Ce document de 211 pages étudie ainsi les principales thématiques à l’échelle globale du point de vue du Sud.

Sous la supervision de Mme Bouchra Rahmouni, collaboratrice émérite du PCNS, différents auteurs issus notamment du Maroc, du Sénégal, du Brésil ou de la RDCongo ont rédigé 12 chapitres traitant de questions économiques et culturelles.

Selon Mme Rahmouni, cette édition traite « des obstacles auxquels fait face actuellement le monde atlantique », tout en évoquant aussi les défis qui se profilent pour l’avenir, afin d’explorer le potentiel des relations transatlantiques et ce, dans un contexte de dialogue, de respect et de meilleure compréhension de l’autre.

Un avant-propos écrit par Hafsat Abiola, une voix forte de la société civile nigériane, est suivi par une allocution de Paulo Antonio Paranagua, historien et ancien journaliste pour le quotidien « Le Monde », qui se penche sur « L’Atlantique, une arène triangulaire de l’interaction culturelle ».

Mohamed Benaïssa, ancien ministre des Affaires étrangères, traite lui aussi du « Parcours culturel de l' »Atlantic Dialogues ».

« L’actuelle administration des Etats-Unis consacre beaucoup d’efforts à saper la confiance, et de ses alliés, et de ses rivaux. Une fois qu’elle est gravement compromise, rien n’est plus difficile que de rétablir la confiance, même si le prochain président devait s’avérer un fervent partisan de l’internationalisme ».

Ces mots de Younes Abouyoub, directeur de la division des Nations Unies sur la Gouvernance et le Renforcement de l’Etat, figurent dans un chapitre qui cherche des réponses à cette épineuse question : « Un héritage hasardeux : du multilatéralisme à la Trump à l’effondrement du mythe américain ? ».

Un autre auteur, Soukeyna Ndiaye Ba, ancienne ministre sénégalaise de la Coopération décentralisée et de la Planification régionale, se penche sur « Les risques et conséquences de la migration pour les pays atlantiques ».

A propos de « L’Afrique : lien entre démographie et migration », Abdelhak Bassou, collaborateur émérite du PCNS, propose des réflexions rafraîchissantes, basées sur des faits plutôt que sur des perceptions : « Les pays d’Afrique du Nord, où la croissance de la population se ralentit, sont aussi des pays qui connaissent un développement manifeste. Ces pays seront disposés à accueillir à l’avenir des migrants africains pour compenser leur déficit démographique ».

« L’Atlantic Alliance: entre un regain d’européanisme et un atlantisme fébrile » : ce thème est traité en profondeur par Rachid El Houdaigui, collaborateur émérite du PCNS. L’agriculture et la sécurité alimentaire, de même que « L’équilibre à retrouver dans la discussion Nord-Sud sur le changement climatique », un chapitre original rédigé par Rim Berahab, économiste du PCNS, et par Mbuih Zukane, du Cameroun, ancien cadre émergent de l’ »Atlantic dialogues », et chercheur auprès de l’Institut d’Etudes sur le développement de l’Université d’Anvers (Belgique).

Autre ancien élève des cadres émergents de l’ »Atlantic dialogues », Eric Ntumba, jeune banquier venant de la République démocratique du Congo, a co-écrit avec l’universitaire brésilien Otaviano Canuto, collaborateur émérite du PCNS, un essai sur les perspectives d’une nouvelle crise financière internationale.

Selon eux, « Les niveaux d’endettement à l’échelle globale, associés aux trajectoires économiques divergentes prises par les Etats-Unis et d’autres économies parvenues à maturité, par contraste avec celles de marchés émergents et de marchés frontières, vont planter le décor de la prochaine crise ».

Dernier point, mais non le moindre : El Mostafa Rezrazi, collaborateur émérite du PCNS, revisite le « concept du Sud » au dernier chapitre du rapport en rappelant que la première apparition du terme de « Sud global » remonte à 1969, lorsque Carl Oglesby, éditeur auprès du journal catholique libéral « Commonweal Magazine » avait affirmé que « Des centaines d’années de domination des Etats-Unis sur le Sud global ont convergé pour produire un ordre social intolérable ».

Ce rapport « Atlantic Currents sur les perspectives atlantiques » sert d’ancrage à la contribution analytique apportée par la Conférence internationale « Atlantic Dialogues », organisée annuellement par le Policy Center For The New South (PCNS) et ayant comme mission de promouvoir le dialogue transatlantique entre toutes les parties prenantes de cet espace géostratégique (Afrique, Caraïbes, Europe, Amérique latine et Etats-Unis), un dialogue devenu une nécessité, vu les changements rapides survenus de tous les côtés de l’Atlantique au cours des dernières années.

La 7ème édition de la Conférence internationale « Atlantic Dialogues », organisée par le PCNS sous le thème « Dynamiques Atlantiques : surmonter les points de rupture », connaît la participation de 350 conférenciers en provenance de 90 pays.

