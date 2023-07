AtlantaSanad Assurance a lancé récemment un nouveau service chatbot intégré dans les applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Messenger, Instagram ainsi que sur l’application chat de son site web.

AtlantaSanad Assurance a développé un service utilisant l’intelligence artificielle pour répondre à une panoplie de requêtes de ses clients actuels et potentiels à travers le service chatbot intégré dans différentes applications de messagerie instantanée.

Etant un logiciel capable d’engager une conversation de type humain avec un utilisateur, ce chatbot révolutionne la relation client grâce à sa rapidité, son efficacité et la pertinence de ses réponses, se félicite-t-on auprès de l’assureur.

Comment ça fonctionne ? Ce chatbot utilise l’IA pour simuler des conversations avec des utilisateurs humains. Concrètement, l’utilisateur demande un devis ou une requête de suivi d’un dossier de sinistre automobile ou maladie sur une application de messagerie et le chatbot répond à sa requête en fournissant les informations demandées ou en exécutant une offre de prix.

Qu’il s’agisse de l’assurance automobile, de l’assurance maladie complémentaire ou de la multirisque habitation, le chatbot d’AtlantaSanad Assurance est programmé pour fournir des réponses pertinentes de manière instantanée.

Pour l’assurance automobile, l’utilisateur peut demander un devis, déclarer un sinistre à travers le e-constat ou suivre l’historique et l’avancement de son dossier sinistre. Pour ce qui est de l’assurance maladie complémentaire, l’assuré peut faire sa déclaration et suivre son dossier jusqu’au remboursement à travers le service messagerie de son choix ou via le site web de la compagnie. Enfin, l’assurance multirisque habitation offre pour l’instant le service de devis instantané et compte offrir très prochainement la possibilité de déclarer et suivre les sinistres sur les applications de messagerie.

Alimenté par l’IA conversationnelle, le chatbot mis en place par AtlantaSanad Assurance est un outil numérique permettant de mieux servir les clients et prospects notamment à travers son processus simplifié et performant disponible 7j/7 et 24h/24 ainsi que via les possibilités qu’il offre pour étendre ses capacités et améliorer ses services de manière évolutive.

Par ailleurs, les fonctionnalités de ce chatbot permettront à la compagnie de collecter des commentaires de la part des clients, analyser les interactions et déterminer ainsi ce qui nécessite une amélioration à l’avenir.

LNT avec CdP

