AtlantaSanad Assurance, un nouveau-né aux grandes ambitions

Le 1er juin dernier, les compagnies d’assurances Atlanta et Sanad avaient annoncé leur projet de fusion. Ce 25 septembre, lors des Assemblées Générales des deux sociétés, celle-ci a été actée, et elles ne font désormais qu’une seule et unique compagnie : AtlantaSanad Assurance. Cette nouvelle entité, qui affiche un chiff­re d’aff­aires (2019) consolidé de près de 5 MMDH, plus de 650 collaborateurs et un réseau exclusif de près de 400 points de vente, occupe ainsi le 2ème rang dans le marché marocain de l’Assurance Non Vie.

« La naissance d’AtlantaSanad Assurance, suite au rapprochement de nos deux compagnies historiques, marque pour notre Groupe le démarrage d’une nouvelle ère », a annoncé d’emblée Mohamed Hassan Bensalah, Président du Groupe Holmarcom, lors de la visioconférence de presse organisée à l’occasion. Et d’ajouter : « Si nous avons fait le choix stratégique de fusionner deux compagnies fortes par leur histoire, leurs indicateurs de croissance, leur réseau et leurs talents, c’est pour aller encore plus de l’avant, relever de nouveaux défis et en faire une compagnie plus grande, plus moderne et plus accessible », a poursuivi M. Bensalah, rappelant à l’occasion qu’Atlanta détenant déjà Sanad, cette fusion tient plus du rapprochement familial qu’autre chose.

Avec comme ambition avouée de se positionner comme l’assureur marocain de référence, AtlantaSanad Assurance promet d’offrir des produits innovants et d’assurer une qualité de service supérieure autant pour ses clients que pour son réseau d’agents et ses partenaires de courtage. Elle se veut être également une assurance de proximité, couvrant largement le territoire marocain avec une présence autant dans les grandes villes que dans les petites communes, au Nord, au Sud, au Centre comme à l’Oriental.

La rencontre avec les médias était l’occasion pour la compagnie de révéler sa nouvelle identité visuelle ainsi que sa nouvelle signature “ La vie nous rapproche ”, qui traduit l’importance de la proximité dans le positionnement d’AtlantaSanad Assurance. En présentant l’identité visuelle de la nouvelle compagnie, Fatima Zahra Bensalah, Vice-Présidente d’AtlantaSanad Assurance, a souligné : « A l’instar de notre choix de fusionner les noms des deux compagnies, nous nous sommes inspirés de leurs identités visuelles respectives pour en créer une nouvelle ». Et de préciser que « le logotype d’AtlantaSanad Assurance reprend les couleurs des deux compagnies et capitalise sur la calligraphie arabe qui fait référence à notre marocanité ».

Pour sa part, Jalal Benchekroun, le Directeur général de la compagnie est revenu sur le process opérationnel de ce rapprochement : « Si nous avons réussi à respecter le délai annoncé préalablement pour la fusion effective, c’est parce que nos équipes ont fait preuve d’un engagement hors pair tout au long de cette période, malgré les contraintes qu’impose la situation sanitaire ». La fusion a été actée après avoir obtenu les approbations réglementaires usuelles, notamment celles de l’ACAPS et l’AMMC. S’en est suivi l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre.

Ladite fusion, rappelons-le, s’est faite par voie d’absorption de Sanad par Atlanta ; Sanad étant filiale d’Atlanta à hauteur de 99,96%. La fusion a été exécutée sur la base d’une parité d’échange de 11 actions Atlanta pour 1 action Sanad et a été réalisée à travers une augmentation du capital d’Atlanta Assurances. Ce projet de rapprochement s’inscrit dans la continuité de la réorganisation stratégique initiée par le Groupe Holmarcom en juillet 2019, dans le cadre du développement de son Pôle Finance porté par la holding Holmarcom Finance Company, déclare-t-on auprès de la direction.

SB