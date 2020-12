Nt3awnou, la plateforme solidaire d’AtlantaSanad Assurance, vient de lancer la 2ème édition de son opération annuelle « Hiver au Chaud », une campagne nationale de collecte et de don de vêtements et de couvertures chaudes.

Il s’agit d’une campagne de solidarité portant sur la collecte et don, par le biais du tissu associatif, des vêtements et couvertures chaudes aux familles vulnérables, précise jeudi la compagnie dans une communiqué.

« Hiver au Chaud » est une opération qui consiste en la recherche des besoins des associations dont notamment les plus petites et les plus enclavées pour les mettre en relation avec les bénévoles de la plateforme Nt3awnou, ajoute la même source.

Concrètement, l’équipe Nt3awnou contacte d’un côté sa communauté des bénéficiaires qui approche les 400 associations, détecte leurs besoins et les promeut auprès de sa communauté de bénévoles dépassant les 1000 inscrits, explique la compagnie.

En outre, l’équipe Nt3awnou rédige les demandes des associations, les conçoit et les promeut au-delà de sa plateforme en ligne, notamment auprès de ses communautés de fans et d’abonnés sur les réseaux sociaux, fait savoir le communiqué, notant que l’équipe supervise et coordonne toutes les opérations de collecte et don destinés aux personnes et aux familles en situation précaire et vulnérable.

Au-delà de la participation de sa communauté de bénévoles inscrits et de ses communautés d’abonnés sur les réseaux sociaux, Nt3awnou reste ouverte pour collaborer avec les entreprises qui souhaitent mener une action collective à travers leurs salariés. Elle se met au chevet des entreprises pour leur présenter les associations qui ont un besoin correspondant à leurs offres.

Lors de son édition 2019, Hiver au Chaud a été activée dans 32 communes démunies, sur le territoire national, et a profité à plus de 2000 personnes dont 54% de femmes, 28% d’hommes et 18% d’enfants.

En temps de crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus (Covid-19), l’équipe Nt3awnou recense les offres et les demandes, gère, à distance, la coordination entre les bénévoles et les associations, indique la compagnie, ajoutant que les bénévoles s’engagent à laver tous les vêtements et couvertures objets des dons, désinfecter les cartons ou sacs d’emballage.

Les associations quant à elles se chargent de récupérer les dons et de les distribuer dans le respect total de la distanciation physique et de l’ensemble des gestes barrières, ajoute la même source.

Au vu du contexte sanitaire et économique actuel, les dons exprimés dans cette édition d’Hiver au Chaud contiennent également des denrées alimentaires sous formes de conserve, des masques et des solutions hydroalcooliques.

L’équipe de la collecte des dons de Nt3awnou reste joignable du lundi au dimanche de 10h à 18h. Pour la rejoindre en tant que bénévole ou association, il suffit de s’inscrire sur les liens suivants ou envoyer un WhatsApp avec l’objet de la demande au 0662510318. Un conseiller Nt3awnou prendra en charge le suivi de la requête.