Atlanta Assurances, tous les indicateurs au vert après une excellente année 2017

Le top management d’Atlanta Assurances, à sa tête Mme Fatima-Zahra Bensalah, administrateur directeur générale déléguée, et M. Jalal Benchekroun, directeur général délégué, a accueilli la presse lundi 19 mars au matin dans le cadre de la traditionnelle présentation des résultats du groupe, au titre de l’année 2017.

Dans un contexte de mutation du secteur (solvabilité basée sur le risque, couvertures Tous Risques Chantier et Responsabilité Décennale, projet Takaful…), Atlanta Assurances a nettement surperformé le marché, affichant une croissance à deux chiffres sur la quasi-totalité de ses indicateurs. « C’est une année qui confirme les performances d’Atlanta, en business comme en financier », selon M. Hicham Tabine, directeur du pôle finance & comptabilité.

Ainsi, le chiffre d’affaires en social a connu une hausse significative de 17,1% à 2,271 MMDH, résultat « d’une stratégie commerciale réussie déployée dans le cadre du plan stratégique « Massar Attafaouk » 2015-2017 et dont les objectifs sont liés à une proximité forte avec l’ensemble des partenaires, un accompagnement de son réseau et un management participatif », selon la direction.

L’activité non-vie, qui représente 81,2% du total contre 18,8% pour la vie, affiche pour sa part un CA de 1,845 MMDH, en croissance de 8,6%, avec des progressions notables pour l’automobile (+11%) et l’accident de travail (+12%). La branche vie, quant à elle, progresse de 77,4% à 426 MDH, grâce, selon la direction, au dynamisme de CIH Bank, partenaire d’Atlanta.

La charge de sinistres est très maîtrisée, avec une hausse de 7,5% (à contraster avec les +17,1% du CA), résultat d’une sinistralité plus clémente sur les risques d’entreprises et d’une politique rigoureuse de sélection des risques. On notera tout de même, comme cela a été constaté sur l’ensemble du marché, une hausse sensible de la sinistralité sur les dommages matériels dans l’automobile, ce qui a conduit la fédération à lancer une étude sur la question, dont les premières conclusions devraient arriver courant 2018.

Le résultat financier s’apprécie de 21,6%, grâce au bon comportement des revenus de placements en actions. Tout ceci, combiné à la maîtrise des rations techniques, permet au résultat technique de marquer une progression de 26,5% à 234 MDH. Ainsi, Atlanta Assurances dégage un résultat net en progression de 20,2% à 193 MDH. La marge de solvabilité, pour sa part, gagne 19,3 points à 336,5 MDH.

Au niveau des comptes consolidés, Atlanta affiche un résultat net consolidé en progression de 37,8% à 212 MDH. Suivant la même tendance, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 4,19 MMDH, en appréciation de 13,6% par rapport à 2016, partagé entre le CA Non-vie de 3,399 MMDH en hausse de +7,9%, et le CA Vie qui prend +47,2% à 793 MDH.

Les activités d’Atlanta en Côte d’Ivoire affichent pour leur part des débuts prometteurs, avec au CA au deuxième semestre de 2 MDH. Sur le volet de l’ambition africaine du groupe, selon Mme Bensalah, Atlanta Assurances se contente pour le moment de digérer son implantation en Côte d’Ivoire, mais reste à l’affut d’opportunités intéressantes.

Au niveau des perspectives, la mise en place du nouveau plan stratégique 2018-2020 devrait permettre à la Compagnie de maintenir de fortes ambitions pour les années à venir, selon la direction, qui travaille également sur la phase de gouvernance pour le passage à une solvabilité basée sur le risque.

Enfin, le Conseil d’Administration d’Atlanta a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui sera convoquée pour le 10 Mai 2018, la distribution d’un dividende de 2,80 dirhams par action au titre de l’exercice 2017. Depuis le début de l’année, le titre Atlanta s’est apprécié de 25%.

Selim Benabdelkhalek