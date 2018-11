PARTAGER Les Ateliers de l’Atlas, nouveau programme d’aide au développement de talents du MENA

Les Ateliers de l’Atlas, nouveau programme d’aide au développement de talents d’Afrique et du Moyen Orient, accueillent du 2 au 5 décembre, plus de 150 professionnels marocains et internationaux.

Le Festival International du Film de Marrakech inaugure Les Ateliers de l’Atlas, un programme industrie et développement qui a pour but l’accompagnement de projets de films et de films en postproduction. « Entièrement dédiés au cinéma d’Afrique et du Moyen-Orient, les Ateliers de l’Atlas sont à la fois une plateforme créative et professionnelle au service des cinéastes et un lieu d’échanges entre les professionnels internationaux et les talents régionaux. » expliquent les organisateurs.

Organisée du 2 au 5 décembre, cette première édition, connaitra la participation de plus de 150 professionnels marocains et internationaux. 8 projets en développement et 6 films en postproduction, originaires de 9 pays, sont invités à participer aux Ateliers parmi lesquels figurent 5 films marocains sélectionnés suite à un appel à projets national auquel 50 candidatures ont été soumises.

Pour cette première édition, les Ateliers de l’Atlas mettent à l’honneur la musique de film afin de sensibiliser au travail de composition de musique à l’image dans l’objectif d’encourager les réalisateurs sélectionnés à réfléchir à l’univers musical de leur film mais aussi de susciter des collaborations artistiques régionales en présentant des compositeurs de talent.

A l’issue de ces Ateliers, deux Prix seront décernés par deux jurys professionnels : un Prix au développement de 10 000 euros pour le meilleur projet et un Prix de 20 000 euros pour un des films en postproduction.

Il est à noter que les Ateliers de l’Atlas sont réalisés en partenariat avec Netflix qui porte une attention particulière sur les talents de la région, d’Afrique au Moyen-Orient.

LNT avec CDP