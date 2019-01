PARTAGER Astral redonne le sourire aux pensionnaires de l’Orphelinat de Sidi Bernoussi

Pour la deuxième année consécutive de son programme communautaire « Let’s Colour », Astral a choisi de venir en aide aux jeunes de l’Orphelinat de Sidi Bernoussi à Casablanca.

L’Orphelinat accueille des centaines de jeunes garçons – enfants, adolescents et jeunes adultes – en mal de foyer. La gestion de l’établissement est assurée par l’Association de Bienfaisance de Sidi Bernoussi, qui assure à l’Orphelinat l’hébergement, la nourriture, l’habillement, la formation, les soins médicaux, en fonction de ses moyens.

Astral, dont le siège est situé dans le quartier de Sidi Bernoussi, a donc tenu, une nouvelle fois, à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des communautés de sa zone – L’année dernière Astral avait mené des travaux de rénovation pour l’école Abi Inane, du quartier Sidi Bernoussi-. Cette année, Astral a pris en charge les travaux de rénovation de peinture de l’Orphelinat de Sidi Bernoussi, en fournissant la peinture et la main d’œuvre nécessaires à la réhabilitation du lieu de vie : Façades extérieures, Couloirs et Chambres, Réfectoire, Administration.

Les travaux ont été réalisés durant le mois de juillet, et ont duré près de 6 semaines. À l’issue des travaux, le collectif d’artistes PLACEBO, à travers son association Alwane Bladi, a pris le relai afin de réaliser gracieusement – en contrepartie de la fourniture de matériel et engins nécessaires – deux fresques murales sur les façades principales de l’Orphelinat. Cette action a permis aux pensionnaires de l’Orphelinat de Sidi Bernoussi de découvrir leur centre sous un nouveau jour, avec plus de couleurs et de vie, comme en témoigne un jeune pensionnaire de l’Orphelinat : « Je n’aimais pas l’Orphelinat, avant, je ne me sentais pas bien en y entrant et ne supportais pas d’y vivre. Mais maintenant, je m’y sens comme chez moi. »

Dans le cadre du programme « Let’s Colour », Astral a pour ambition de mener au moins un projet communautaire chaque année.

LNT avec Cdp