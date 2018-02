PARTAGER Assurance Maladie : Total Maroc et Saham Assurance s’allient pour les professionnels de la route

Total Maroc et Saham Assurance lancent une offre qui permet aux chauffeurs de taxi et de camions disposant de la carte de fidélité Total Club de convertir leurs points de fidélité en une assurance hospitalisation Saham Assurance. En convertissant 30 000 ou 50 000 points, le client du programme Total Club est assuré par Saham Assurance pour douze mois, ainsi que sa femme et ses enfants.

L’assurance prend en charge les visites médicales en cours d’hospitalisation, le séjour (normal, en réanimation ou en soins intensifs), les honoraires des chirurgiens et anesthésistes, le bloc opératoire, la pharmacie médicale ou chirurgicale, la surveillance médicale, la biologie en cours d’hospitalisation et la radiologie en cours d’hospitalisation. Près de 30 000 professionnels de la route détenteurs de la carte de fidélité TOTAL Club sont concernés.

Ce partenariat s’inscrit, selon un communiqué du groupe, dans la mission de Total : se réinventer chaque jour pour apporter une contribution réelle à la vie des gens, par la proximité et l’innovation. «Au-delà d’offrir à nos clients un service toujours plus complet, ce partenariat avec Saham Assurance répond à une vraie démarche sociétale : leur faciliter l’accès à une santé de qualité. Saham Assurance est reconnu comme l’un des leaders de l’assurance au Maroc. Nous nous réjouissons de cette collaboration naissante», a déclaré Jean-Louis Bonenfant, directeur général de Total Maroc. Pour Saham Assurance, ce partenariat à portée sociale forte est dans la lignée d’initiatives à vocation similaire enclenchées dans d’autres secteurs d’activité, et visant à apporter confort et sécurité à des catégories socio-professionnelles disposant d’une protection sociale insuffisante en cas de coup dur.

HZ