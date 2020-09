PARTAGER Assurance-crédit : Prevas A.C.C démarre ses activités

Il s’agit d’une filiale du Groupe Prevas dédiée exclusivement aux produits d’Assurance-Crédit au Maroc. Il s’agit aussi d’une nouvelle entité spécialisée dans la gestion des contrats d’assurance-crédit, afin de proposer aux entreprises marocaines et au marché de l’assurance-crédit au Maroc un interlocuteur unique et expert en matière de protection contre les risques commerciaux d’impayés et d’insolvabilité.

Prevas A.C.C. est le fruit d’un partenariat entre Saad Moubaraki, PDG du Groupe PREVAS et de Tawfik Benzakour, ancien DG de EULER HERMES ACMAR et désormais DG de PREVAS A.C.C…’’Une association stratégique qui vient répondre à une demande croissante des entreprises au Maroc en matière de protection nancière contre le risque de non-paiement des créances dans le commerce interentreprises (B to B)’’, dit-on auprès de cette nouvelle entité pour qui ‘‘ avec PREVAS A.C.C., il s’agit d’intervenir auprès des entreprises à tous les stades de leurs transactions commerciales, de la prospection à l’encaissement : tant en amont (prévention et surveillance du risque client), qu’au moment du recouvrement des créances ou de l’indemnisation en cas de non récupération des créances impayées’’.

Et d’expliquer que prévenir le risque client, c’est aussi accompagner les décideurs, et par ricochet, aider au développement d’une entreprise en lui permettant de commercer en toute quiétude avec ses différents partenaires et de se concentrer pleinement sur son cœur de métier. Notamment en externalisant la gestion d’une partie ou de l’ensemble du poste client : relances, recouvrement, etc. Annoncée officiellement au début du mois de septembre, la création de cette filiale experte reflète l’ambition du Groupe Prevas de contribuer significativement à la spécialisation du marché de l’assurance-crédit au Maroc. Une nouvelle étape dans la stratégie de développement du Groupe Prevas qui depuis sa création en 2011 ne cesse de mettre en place des solutions innovantes pour répondre au plus près des attentes de ses clients.

Pour rappel, le groupe Prevas est un cabinet de conseil et de courtage en assurances fondé par Saad Moubaraki en 2011. Il est spécialisé dans l’audit des risques et leurs couvertures auprès du marché de l’assurance et de la réassurance au Maroc. Au quotidien, le cabinet collabore avec l’ensemble des compagnies d’assurance de la place et affiche une croissance constante depuis sa création. Le Groupe Prevas fait partie des 10 acteurs les plus dynamiques sur le marché du courtage en assurance au Maroc.

LNT